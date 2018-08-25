Власти Москвы заявили о скором запуске "розовой" ветки метро

Первый участок Кожуховской линии московского метро могут запустить до конца года. Такой срок во время субботнего объезда стройплощадок обозначил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Как уже писала "РГ", на стартовом отрезке "розовой" ветки - четыре станции: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". На "Косино" будет крупный транспортно-пересадочный узел: пассажиры смогут перейти с железнодорожной платформы Рязанского направления и "розовой" ветки метро на станцию Таганской-Краснопресненской линии "Лермонтовский проспект".

Все практически готово для так называемого технического запуска, в процессе которого пустые поезда "обкатывают" пути.

"Строительную готовность станций можно оценить в 95-98 процентов, - заявил Хуснуллин. - До конца года первой участок линии может "поехать" уже с пассажирами".