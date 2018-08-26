Более 300 человек пострадали в результате землетрясения в Иране

По последним данным, жертвами сильного землетрясения в иранской провинции Керманшах стали два человека, еще 310 получили ранения различной тяжести. Об этом сообщило государственное телевидение ИРИ.

Ранее сообщалось о двух погибших и 241 пострадавшем.

В результате удара стихии разрушены более 500 жилых строений. По поручению президента Ирана Хасана Роухани министр внутренних дел страны Абдолреза Рахмани Фазли в понедельник прибудет в провинцию Керманшах, чтобы оценить обстановку в пострадавших районах и провести оперативное совещание с местными властями.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в ночь на воскресенье на западе Ирана. Его эпицентр располагался в 31 км от города Джаванруд, провинции Керманшах, а очаг залегал на глубине 8,3 км. После удара стихии были зафиксированы 43 афтершока.