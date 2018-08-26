В Иране выросло число погибших и пострадавших при землетрясении

Количество жертв сильного землетрясения увеличилось до двух, еще 241 человек получил ранения. Об этом говорится в распространенном заявлении губернатора провинции Керманшах.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в ночь на воскресенье на западе Ирана. Его эпицентр располагался в 31 км от города Джаванруд, провинции Керманшах, а очаг залегал на глубине 8,3 км. После удара стихии были зафиксированы еще 30 автошоков.

В результате землетрясения в десятках населенных провинциях оборваны линии электропередачи, отмечаются перебои с водоснабжением. Многие люди провели эту ночь на улицах, опасаясь повторных подземных толчков.

Спасательные службы продолжают работы по разбору завалов. Отмечается, что число погибших и раненных от стихии может возрасти.

Подземные толчки также почувствовали жители Ирака. Землетрясение ощущалось в Багдаде, провинциях Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, городе Эрбиль и других районах страны.