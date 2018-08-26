ЦБ вписал отсрочку в электронное ОСАГО

Электронный полис ОСАГО начнет действовать не ранее чем через три дня после его оформления на сайте.

Такой "период охлаждения" Банк России ввел для борьбы с любителями ездить без полиса и внезапно оформлять его лишь при попадании в ДТП. Теперь такой номер не пройдет. Это и ряд других новшеств вступают в силу с 3 сентября. Часть из них направлена против недобросовестных автовладельцев, другая - на то, чтобы не дать страховщикам, для которых ОСАГО остается убыточным направлением, возможности уклониться от продажи полиса. Впрочем, бесперебойность работы сайтов страховщиков по-прежнему не гарантирована, считает Антон Пуляев, заместитель председателя коллегии адвокатов "Де юре".

Внезапно оформить полис при попадании в ДТП теперь не получится

Ранее в электронном ключе, направляемом страховой компанией клиенту, могли содержаться любые символы - кириллические и латинские буквы, а также цифры. Банк России установил, что использование кириллицы недопустимо, так что путаница, которая возникала при попытках страхователя ввести, к примеру, буквы "С", "Р", "О", "В", "А", "Е" или "Т", которые в обоих наборах выглядят абсолютно одинаково, теперь сведена до минимума, отмечает Максимилиан Гришин, юрист "Ильяшев и Партнеры".

Для подтверждения сведений, представленных страхователем, страховщик теперь может требовать дополнительные документы. Срок их представления регламентирован - не более трех часов с момента получения запроса. Также установлены требования к форматам (основные типы графических файлов и электронных документов), объему и читабельности сканов документов - все это направлено на защиту страховщика, но и страхователю теперь понятнее, что от него требуется, говорит Гришин.

По его словам, страхователи будут несколько больше защищены от популярного вида мошенничества со стороны посредников, которые приобретают на свой номер телефона несколько ключей, а затем перепродают их. ЦБ определил, что одному номеру телефона может соответствовать только один ключ. Это означает, что никто, кроме владельца номера, не сможет воспользоваться ключом для доступа в кабинет и такой кабинет будет тоже только один. Это не помешает страховать несколько автомобилей.

Значительная часть мошеннических схем связана с использованием сайтов-двойников, поэтому, советует Пуляев, надо насторожиться, если в объявлении есть слова "единый агент", полис предлагается по низкой цене, к оплате кроме банковских карт принимаются электронные кошельки, нет регистрации личного кабинета, письмо с полисом приходит не с официального адреса страховщика либо не содержит цифровой подписи или же подтверждение от РСА не приходит одновременно с полисом.