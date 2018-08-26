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Рубрика: Рынок страхования

Гражданке дали лишние три дня

ЦБ вписал отсрочку в электронное ОСАГО
Текст: Игорь Зубков
Электронный полис ОСАГО начнет действовать не ранее чем через три дня после его оформления на сайте.

Такой "период охлаждения" Банк России ввел для борьбы с любителями ездить без полиса и внезапно оформлять его лишь при попадании в ДТП. Теперь такой номер не пройдет. Это и ряд других новшеств вступают в силу с 3 сентября. Часть из них направлена против недобросовестных автовладельцев, другая - на то, чтобы не дать страховщикам, для которых ОСАГО остается убыточным направлением, возможности уклониться от продажи полиса. Впрочем, бесперебойность работы сайтов страховщиков по-прежнему не гарантирована, считает Антон Пуляев, заместитель председателя коллегии адвокатов "Де юре".

Внезапно оформить полис при попадании в ДТП теперь не получится

Ранее в электронном ключе, направляемом страховой компанией клиенту, могли содержаться любые символы - кириллические и латинские буквы, а также цифры. Банк России установил, что использование кириллицы недопустимо, так что путаница, которая возникала при попытках страхователя ввести, к примеру, буквы "С", "Р", "О", "В", "А", "Е" или "Т", которые в обоих наборах выглядят абсолютно одинаково, теперь сведена до минимума, отмечает Максимилиан Гришин, юрист "Ильяшев и Партнеры".

Для подтверждения сведений, представленных страхователем, страховщик теперь может требовать дополнительные документы. Срок их представления регламентирован - не более трех часов с момента получения запроса. Также установлены требования к форматам (основные типы графических файлов и электронных документов), объему и читабельности сканов документов - все это направлено на защиту страховщика, но и страхователю теперь понятнее, что от него требуется, говорит Гришин.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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По его словам, страхователи будут несколько больше защищены от популярного вида мошенничества со стороны посредников, которые приобретают на свой номер телефона несколько ключей, а затем перепродают их. ЦБ определил, что одному номеру телефона может соответствовать только один ключ. Это означает, что никто, кроме владельца номера, не сможет воспользоваться ключом для доступа в кабинет и такой кабинет будет тоже только один. Это не помешает страховать несколько автомобилей.

Значительная часть мошеннических схем связана с использованием сайтов-двойников, поэтому, советует Пуляев, надо насторожиться, если в объявлении есть слова "единый агент", полис предлагается по низкой цене, к оплате кроме банковских карт принимаются электронные кошельки, нет регистрации личного кабинета, письмо с полисом приходит не с официального адреса страховщика либо не содержит цифровой подписи или же подтверждение от РСА не приходит одновременно с полисом.

#страхование #Электронные полисы ОСАГО
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