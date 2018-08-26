Ford Focus II за 550 тысяч рублей: Выбираем самую надежную версию

Понятно, что фундамент успеха Ford Focus II выстроила модель первого поколения. Именно первый "Фокус", несмотря на специфический дизайн, стал тем автомобилем, который предложил россиянам полноценный уровень западных технологий в автопроме, включая производство, без поправок на бюджетность и экономию развивающихся рынков, причем по доступным ценам. Ну а Ford Focus II окончательно закрепил успех, избавившись от всех нареканий первого поколения. Самостоятельное уничтожение американцами 13-летнего главенства на российском авторынке компании Ford можно списать разве что на головокружение от успехов и потерю бдительности.
Варианты Ford Focus первого поколения мы рассмотрим позже. Все-таки модели стукнуло 20 лет, а потому машин в относительно беспроблемном состоянии найти почти невозможно. Сегодня это скорее бюджетный вариант для начинающего водителя сесть за руль старенькой, но добротной иномарки, к которой, как ни крути, придется прикладывать руки и деньги.
А вот Ford Focus II еще не попал в возраст модельных пенсионеров, а потому без нареканий годится для выполнения всех поставленных задач - от семейных до пежонских и даже спортивных.
Итак, Ford Focus II продавался в России с 2005 по 2011 год почти во всех возможных версиях и кузовах, пережив один рестайлинг в 2008 году. Стоит отметить, что седан и пара хэтчбеков (3-х и 5-ти дверные) собирались во Всеволожске, а вот универсал, купе-кабриолет и спорт-версия ST были импортными. Два последних исполнения в силу их специфики и редкости, мы в обзоре опустим.
Учитывая массовость модели и то, что самым свежим образцам исполнилось семь лет, цены на подержанный Focus II самые разнообразные. Поиск можно начинать, имея в кармане даже 150 000 рублей, а за последние и навороченные версии 2011 года редко просят больше 550 000 рублей. Стоит знать одно: ищите конкретную модификацию с конкретным кузовом, двигателем и коробкой, иначе рискуете запутаться и утонуть в количестве предложений.
Ford Focus II поставлялся со следующими моторами: бензиновыми 1.4 (80 л.с.), 1.6 (100 и 115 л.с.), 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (145 л.с.), а также дизелем 1.8 (116 л.с.). Редко встречается европейская версия дизеля 1.6, а также заряженное исполнение ST с вольвовским мотором 2.5 мощностью 225 л.с.
Двигатели 1.4 и 1.6 имеют в приводе ГРМ ремень, который необходимо менять каждые 80 000 км. Сам по себе двигатель 1.4 простой, неприхотливый и надежный, однако в силу своей небольшой мощности владельцы его постоянно выкручивали "в звон", в результате чего даже при небольших пробегах мотор оказывался изможденным. Особенно стоит опасаться седанов и универсалов с таким мотором, так как в большинстве случаев это машины из корпоративных парков и такси в предсмертном состоянии.
Моторов 1.6 на Ford Focus II было два. С точки зрения надежности лучшим из них является 100-сильный агрегат, доставшийся от первого "Фокуса" - простой, ремонтопригодный и недорогой. Это мотор Duratec южноафриканской сборки, предназначенный для эксплуатации в сложных условиях, куда, конечно, попадала и наша страна. Опять-таки, двигатель не наделял машину достойными скоростными показателями, а потому часто подвергался жесткой эксплуатации со стороны водителей. Так что при выборе нужно внимательно изучить историю машины и предыдущего владельца.
Более мощный двигатель 1.6 (115 л.с.) оказался и более капризным, с системой изменения фаз газораспределения, в которой часто отказывала муфта фазовозвращателя. Регулярно закисают и обламываются при съеме свечи зажигания, так что для профилактики их лучше менять почаще. Двигатель более требователен к качеству топлива и масла: плохой бензин быстро выводит из строя топливный насос и нейтрализаторы. Не стоит допускать и перегрева, который может возникнуть из-за забитого мусором и грязью радиатора, что в свою очередь вызывает быстрый износ поршневых колец и жор масла.
Двигатели объемом 1.8 и 2.0 конструктивно почти идентичны. По сути это один и тот же мотор разного объема, в приводе ГРМ которого долговечная цепь. Однако неприхотливости 100-сильного агрегата 1.6 в них нет, хотя и сильно проблемными их тоже не назвать - действительно серьезные проблемы с моторами случаются нечасто.
Цепь изнашивается и растягивается к 170-200 тысячам км пробега, что слышно по металлическому призвуку работы мотора, особенно при перегазовках. Если звук имеется, а пробег на одометре заметно ниже - последний гарантированно скручен.
Болезнь обоих моторов (особенно 1.8) - глюки блока управления, для которого необходимо подбирать наиболее оптимальную прошивку. Подтекает клапанная крышка, из-за некачественного топлива так же, как на и на моторе 1.6 (115 л.с.), возникают проблемы с нейтрализаторами и бензонасосом, выходит из строя система отработавших газов EGR. Относительно часто встречаются проблемы с системой зажигания и генератором (из-за проскальзывания приводного ремня), а также маховиком.
Дизельный двигатель Duratorq 1.8, само собой, требователен к маслу и солярке. Менять первое желательно максимально часто, а заправляться только на проверенных АЗС, иначе гарантированный выход из строя ТНВД, форсунок и клапана системы отработавших газов EGR. Как и на бензиновом моторе 2.0 нужно внимательно следить за состоянием маховика.
На Ford Focus II устанавливалось три коробки передач: две "механики" и один "автомат".
Двигатели 1.4, 1.6 и 1.8 имели механическую трансмиссию IB5, а 2.0-литровый бензиновый двигатель и 1.8-литровый дизель оснащались более мощной коробкой МТХ75. Надежность первой "механики" напрямую зависит от объема двигателя "Фокуса": в тяговитом моторе 1.8 она работала на пределе своих возможностей, а потому ломалась чаще - слабые синхронизаторы и подшипник первичного вала. Кроме того, износ дифференциала грозит лопнувшей осью сателлитов, пробитым картером и дорогостоящим ремонтом.
У более мощной коробки таких проблем нет, однако есть свои нюансы: текут сальники и уплотнения штока, низкий уровень масла приводит к износу зубчатых венцов шестерен.
В механизме сцепления слабым звеном является только выжимной подшипник, а в механизме переключения периодически требуется подтягивать тросы.
Не в пример надежнее обеих механических коробок передач четырехступенчатый автомат 4F27E, который ведет свою историю еще с 1980-х годов прошлого века. Единственное, что может вызвать проблемы: гидроблок, соленоиды и датчик давления. Происходит это на пробегах хорошо за 100 000 км, по большей части, от старости, так что если коробка уже ремонтировалась, можно забыть о проблемах еще на такой же период.
Полностью независимая и великолепно настроенная подвеска - одно из главных достоинств всего семейства Focus II (кстати, и Focus III тоже). Как обычно, в условиях наших дорог любые проблемы с подвеской - скорее привычная закономерность, нежели недостаток автомобиля. Focus в этом плане не исключение: ступичные и опорные подшипники будут "заканчиваться" первыми, следом меняются втулки, стойки стабилизатора и шаровые, которые идут в сборе с рычагами, как и все сайлентблоки. На 100 000 км пробега нужно готовиться к переборке задней подвески.
Еще один плюс версий 1.4 и 1.6 - классический и надежный гидроусилитель, который был критичен только к оригинальной жидкости, в то время как на "Фокусах" 1.8 и 2.0 шел электрогидравлический с уязвимой платой, которая, перегорая, требовала недешевой замены всего узла. К тормозам особых претензий никогда не возникало, кроме одной сервисной особенности - при замене ступиц часто повреждали датчик ABS.
Кузов у Ford Focus II крепкий, хорошо окрашенный и мало подвержен коррозии. Основные проблемы - стыки кузовных панелей, особенно крылья, кромки дверей, багажника и капота, а также вокруг хромированных деталей, которые могут пойти ржавчинкой. Но даже там сквозной коррозии быть не должно. Ее наличие - верный признак плохого кузовного ремонта. Врожденная болезнь "Фокусов" - открывающийся ключом капот, замок которого, расположенный под эмблемой, с возрастом закисает.
Интерьер Ford Focus II даже по сегодняшним меркам сделан из очень качественных материалов, а потому его состояние как правило не вызывает вопросов. Убитый салон - верный признак такси или корпоративной машины.
В основном досаждает салонная электрика: отказывает подогрев сидений, может глючить центральный замок и приводы боковых зеркал, бывает выходит из строя моторчик вентилятора и датчик температуры климат-контроля.
Если вам нужен верный и надежный агрегат, который прослужит еще не один год, то придется пожертвовать динамикой. Самый надежный Ford Focus II - это версия с неспешным 100-сильным бензиновым двигателем 1.6 и "автоматом". Ищите максимально свежий пострестайлинговый экземпляр, на котором была исправлена большая часть "сырых косяков".
Если принципиальна версия с "механикой", то лучше всего искать Focus с 2.0-литровым мотором или редкий дизель. Остальные исполнения лучше всего оценивать по прошлому владельцу, избегая бравых молодых парней и невнимательных девчонок, вряд ли заботливо следившими за состоянием автомобиля и всеми его нюансами.