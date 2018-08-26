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26.08.2018 13:32
Рубрика: В мире

Грузия выразила намерение наладить отношения с Россией

Текст: Юрий Когалов
Грузия заинтересована в налаживании отношений с Россией. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра республики по связям с РФ Зураб Абашидзе.

"Грузия глубоко заинтересована в поисках выхода из создавшегося положения, как в российско-грузинских отношениях, так и в решении существующих проблем через диалог", - заявил Абашидзе. По его словам, между двумя странами уже восстановлены торгово-экономические связи, транспортные коммуникации, ожидается, что в этом году показатели по количеству туристов из РФ установят новый рекорд. Но чтобы окончательно вывести из тупика межгосударственные отношения, необходимо проявить политическую волю и желание, отметил Абашидзе.

По его словам, которые приводит РИА Новости, отношения между двумя странами оказались в тупике после того, как Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, с чем не согласны в Тбилиси, где считают эти территории грузинскими и хотят вернуть их себе.
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Абашидзе отметил, что ради налаживания связей между грузинами, абхазами и осетинами правительство Грузии создало проект "Шаг к лучшему будущему", который направлен на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии. "Проект подразумевает интересные практические инициативы, которые готовы оказать содействие налаживанию контактов, в том числе деловых. Это серьезная инициатива, которая поддерживается международными организациями. Думаю, такими инициативами мы могли бы продвинуться вперед", - заявил спецпредставитель.

Ранее бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе назвала ошибкой разрыв дипломатических отношений Грузии с Россией. "Их отсутствие осложняет переговорный процесс и улучшение отношений. Препятствием также является признание Южной Осетии и Абхазии со стороны РФ в 2008 году. Тем не менее, я считаю, что выход из ситуации существует. Он идет через переговорный процесс - в первую очередь, с абхазами и осетинами, а также с Россией", - заявила Бурджанадзе. Восстановление дипломатических связей она назвала "жизненно необходимым". Политик при этом подчеркнула, что действующая грузинская власть не готова к прямому диалогу с российской стороной из-за опасений показаться пророссийской и получить негативную реакцию со стороны западных партнеров.

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В Москве неоднократно отмечали, что политические решения властей Грузии приводят к сложностям во взаимоотношениях с Сухумом и Цхинвалом, что также сказывается и на отношениях с Россией. "Несмотря на декларируемые Тбилиси "добрые намерения" и "шаги к лучшему будущему", по существу грузинские политические решения ведут к осложнению отношений с Сухумом и Цхинвалом. Пример тому - внесение очередной резолюции в ООН по беженцам и перемещенным лицам, а также недавно объявленные санкционные "списки Отхозория-Татунашвили" (в него вошли лица, предположительно, причастные к смерти Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория - прим. "РГ")", - отметил ранее статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. В МИД РФ также выражали озабоченность углублением сотрудничества Грузии с НАТО. На Смоленской площади считают, что "военное освоение" Закавказья внерегиональными силами представляет прямую угрозу для России, а партнеры Грузии по Североатлантическому альянсу не скрывают, что вооружают ее именно для "сдерживания России". Обеспокоенность политической агрессивностью Грузии и углублением ее взаимодействия с НАТО неоднократно выражали делегации Абхазии, России и Южной Осетии в рамках международных дискуссий по Закавказью.

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
Грузия разорвала дипотношения с Сирией из-за Абхазии и Южной Осетии

Между тем, сегодня в Абхазии и Южной Осетии отмечают десятилетие признания Москвой независимости  двух республик. В празднованиях принимают участие делегации из РФ (от Совета Федерации, Госдумы, отдельных регионов). В Цхинвал также прибыли посол САР в РФ Рияд Хаддад, лидер ДНР Александр Захарченко, и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.

В Южной Осетии к юбилею подготовили масштабную культурно-историческую реконструкцию, в которой примут участи около 2 тысяч человек. Вечером в концерте примут участие звезды российской и осетинской эстрады, также состоится лазерное шоу - световая реконструкция истории Южной Осетии с древнейших времен до момента признания Россией и салют. А завтра в Цхинвале пройдет Второй международный осетинский рок-фестиваль Iron Rock. Из-за различных мероприятий движение в городе перекрыто на нескольких улицах. Также под усиленный контроль взята граница с Грузией.

В Сухуме уже прошли церемония возложения цветов, днем откроется фотовыставка, на которой представлены свыше 120 фотографий, большая часть которых была сделана в августе 2008 года. Завершится день праздничным концертом.

В мире экс-СССР Грузия Отношения России и Грузии
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