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Рубрика: В мире

Как Трамп и Обама отреагировали на новость о смерти Маккейна

Нынешний американский президент Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама отреагировали на новость о смерти сенатора от Аризоны Джона Маккейна.

Действующий глава Белого дома выразил в Twitter "глубочайшие соболезнования и уважение семье" политика. "Наши сердца и молитвы с вами", - написал президент.

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Заявление офиса Обамы было распространено за несколько минут до сообщения Трампа. По словам экс-президента, его борьба с Маккейном на выборах главы государства 2008 года была взаимоуважительной и "благородной".

"При всех наших разногласиях мы разделяли верность высшему идеалу, за который боролись, выходили на митинги и приносили жертвы поколения американцев и иммигрантов", - отметил Обама.

Маккейн скончался в субботу в возрасте 81 года. Сенатор на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга.

В мире США Персона: Джон Маккейн
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