Лукашенко прокомментировал назначение Бабича послом в Беларуси

Кандидатура нового посла России в Беларуси Михаила Бабича была согласована президентами двух стран еще полтора-два месяца назад. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Мы эту кандидатуру обсуждали с Путиным месяца полтора-два назад, когда появилась идея президента России назначить сюда посла в связи с истечением срока Александра Сурикова", - заявил Лукашенко в эфире канала "Беларусь-1".

По этой причине Лукашенко и Путин даже не стали поднимать этот вопрос вновь на их недавней встрече в Сочи.

"Это, может, не совсем тяжеловес - Бабич, но человек в политике тяжелый. Прошедший уже определенные ступени, опытный человек, знающий многие проблемы. И, конечно же, центр СНГ - Минск. Поэтому, естественно, что надо этого человека догрузить, исходя из его опыта", - рассказал о причинах назначения Бабича Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что Минск готов работать с любым представителем России.