Потомки Франко выступают против эксгумации тела каудильо

Потомки испанского диктатора Франсиско Франко выступают категорически против эксгумации останков каудильо. Они выпустили совместное заявление, в котором утверждается, что они ни при каких обстоятельствах будут сотрудничать с правительством в этом вопросе. Газета El Pais приводит выдержки из этого обращения.

В семье Франко посчитали необходимым подчеркнуть неизменность их негативного отношения к перезахоронению их предка после того, как один из внуков диктатора Франсис Франко (практически тезка) сообщил, что они позаботятся о теле генералиссимуса, если тот все-таки будет эксгумирован.

В заявлении потомков подчеркивается, что они оставляют за собой право использовать "все средства правовой защиты", включая судебные иски против правительства, чтобы не допустить осквернения могилы. Также отмечается, что одобренный советом министров в пятницу королевский декретный закон, вносящий поправки в закон об исторической памяти и позволяющий тем самым эксгумировать останки Франко, "нарушает действующее законодательство". К тому же, таким образом государство вмешивается в дела церкви, поскольку мемориальный комплекс Долина павших, а значит, и останки всех похороненных там, находятся в ведении ордена бенедиктинцев.

Интересно, что простые испанцы в отличие от премьер-министра Педро Санчеса не считают, что этот вопрос надо так срочно решать. Согласно опросам, более 60 процентов респондентов полагают, что можно сделать и в будущем. При этом 38 процентов в принципе выступают за перезахоронение, практически столько же против, а 23 процента не определились со своей позицией. Более половины опрошенных полагают, что в любом случае решение должно быть согласовано с семьей Франко, хотя около 40 процентов уверены, что их мнение не стоит принимать во внимание. Что касается судьбы мемориального комплекса, то 50 процентов респондентов считают, что надо все оставить как есть, 23 процента предлагают сделать из Долины павших памятник Гражданской войне 1936-1939 годов, а 21 процент говорит, что его надо вообще снести.

Напомним, в минувшую пятницу правительство Испании на своем первом заседании после летних каникул одобрило королевский декретный закон, вносящий поправки в закон об исторической памяти. Это позволит эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко (1892-1975) из его могилы в Долине павших, перезахоронить их в другом месте, а мемориальный комплекс сделать местом памяти всех жертв Гражданской войны. Как заявила вице-премьер Кармен Кальво, "в таком демократическом государстве как Испания, не может быть могилы, возвышающей Франко". И решить этот вопрос надо как можно скорее, то есть до конца текущего года. При этом власти пиренейского королевства дали 15 дней потомкам Франко, чтобы принять решение, хотят ли они взять на себя ответственность за останки каудильо. В этом случае им придется получать все необходимые разрешения для перезахоронения тела генералиссимуса. Если же они откажутся, что решение данного вопроса возьмет на себя государство.

Как отмечали ранее эксперты, тело Франко может быть перезахоронено в частном порядке при монастыре, в ведении которого находится Долина павших. Аналогичное решение было принято несколько лет назад в отношении одного из франкистских генералов, прах которого покоится в Севилье. Также Франко могут приравнять к обычным гражданам, это позволит переместить его тело на любое из ближайших муниципальных кладбищ (в Эскориал или Гуадарраму). Третий вариант самый длинный. Судьбу останков диктатора могут передать в руки судебной системы. Какое решение будет принято в этом случае, никто не может предугадать. Однако в течение всего периода рассмотрения дела, апелляций и пересмотров тело генералиссимуса будет храниться в морге.

В любом случае, прежде чем это произойдет, одобренный правительством закон должен пройти через парламент. Законодательный орган должен утвердить его в течение одного месяца, то есть до конца октября.

Кстати, как отмечают источники в правительственной резиденции Монклоа, все работы планируется проводить в тайне, без журналистов, и испанская общественность узнает об этом только постфактум. Впрочем, технически сделать это очень просто, надо лишь поднять 1,5-тонну плиту, под которой покоится тело Франсиско Франко.