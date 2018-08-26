София Ротару прокомментировала информацию о своей госпитализации

София Ротару подтвердила факт недомогания, возникшего вчера вечером в Уфе. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

- Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем, - написала певица. - Я уже в норме и очень хочется мороженого!

При этом никаких подробностей больше не сообщается. Артистка также поблагодарила всех поклонников за поддержку.

Напомним, утром появилась информация о госпитализации Софии Ротару, которой стало плохо после выступления на корпоративной вечеринке в Уфе. Концертный директор народной артистки СССР Сергей Лавров опроверг информацию о госпитализации, уточнив, что у исполнительницы из-за жары подскочило артериальное давление, а помощь была оказана на месте.