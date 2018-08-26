В Самаре на детской площадке снесли памятник криминальному авторитету

В Самаре демонтировали могильную плиту, которая была установлена на детской площадке в центре города.

Об этом сообщил в Twitter советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Как уже писала "РГ", в пятницу жительница Самары обратилась в соцсетях к местным властям с просьбой разобраться в ситуации. Горожанка сообщила, что гранитная плита установлена на месте убийства в 1994 году криминального авторитета по кличке Беркут. В муниципалитете заверили, что надгробие будет снесено в ближайшее время.

А уже в субботу сомнительный монумент исчез.

По информации РИА Новости, в администрации Самары сообщили, что "слышали о сносе" могильной плиты, но кто это сделал, неизвестно.

"Наследники Беркута не стали дожидаться понедельника. Сегодня ранним утром бандитский памятник был демонтирован с детской площадки на Н-Садовой и вывезен неизвестными лицами. Это к вопросу о "наследии 90-х", - написал в своем аккаунте Александр Хинштейн.