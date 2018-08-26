В Омске приземлились четыре самолета, задержанные из-за тумана

Самолеты четырех рейсов до Омска из Москвы и турецкой Антальи прибыли в аэропорт назначения, после того, как из-за тумана в сибирском городе их посадка была отложена. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационные службы аэропорта Омск-Центральный, ранее четыре воздушных судна были перенаправлены на запасные аэродромы Новосибирска и Тюмени.

В итоге рейсы 6176 авиакомпании S7 и 1638 "Аэрофлота", летевшие из российской столицы, прибыли на шесть часов позже изначального времени. Рейсы 6387 "Уральских авиалиний" и чартер 8006 компании Royal Flight опоздали почти на семь часов. Все четыре самолета приземлились в промежутке с 6 до 7 часов утра по местному времени.

Туман, накрывший Омск в ночь на воскресенье, рассеялся лишь к 11 утра, из-за чего на дорогах, особенно в ранние часы, сохранялась ограниченная видимость.