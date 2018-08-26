В Петербурге выяснят причину ДТП на поднявшемся разводном мосту

Специалисты "Мостотреста", отвечающего за содержание и эксплуатацию мостов Санкт-Петербурга, выясняют причины самопроизвольного подъема Володарского моста, спровоцировавшего ДТП с пострадавшими. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, инцидент произошел вчера вечером. Часть Володарского моста самопроизвольно поднялась на 30-40 сантиметров в то время как по нему двигались автомашины. В пролет врезались LADA Kalina, Nissan Qashqai и автобус ПАЗ. Пострадали три человека.

25-летний водитель ВАЗа доставлен в больницу в тяжелом состоянии, водители двух других машин также госпитализированы: их состояние оценивается как средняя степень тяжести.

Ранее в ряде СМИ появилась информации о том, что причиной аварии могла стать ошибка в укладке асфальта. По данным КРТИ, замена асфальта на мосту закончилась 24 августа - на два дня раньше срока. По одной из версий, слишком тяжелый слой уложенного свежего асфальта мог изменить динамическую нагрузку, вследствие чего тот и начал самопроизвольно подниматься.

- Сейчас специалисты исследуют причины случившегося, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе "Мостотреста". - Версия о "слишком тяжелом асфальте", высказанная ранее в сети, не опровергается и не подтверждается.

В ведомстве также добавили, что окажут необходимую помощь всем пострадавшим.