Toyota C-HR: Каким получился самый доступный кроссовер японской марки

Яркий и необычный кроссовер Toyota наконец-то доехал до России. Этим летом японская компания начала продажи в нашей стране C-HR. "РГ" протестировала самый доступный SUV марки и попыталась понять, кто в нашей стране его будет покупать.

Путь C-HR в Россию оказался труден и тернист. Еще в январе 2017-го российское представительство бренда получило в Росстандарте на кроссовер одобрение типа транспортного средства, а в Роспатенте - патент на промышленный образец. То есть модель подготовили для выхода на рынок, но в итоге пришлось ждать до нынешнего лета, прежде чем стартовали продажи автомобиля.

В Toyota, видимо, долго взвешивали все за и против. Да, с каждым месяцем россияне покуют все больше и больше машин, но выход модели, которая будет импортироваться (в данном случае из Турции), всегда несет определенных риск. Ведь цены на автомобиль могут подскочить из-за колебаний курса валют.

Впрочем, в итоге в июне этого года российские дилеры марки все-таки начали прием заказов на C-HR. И стартовая цена на автомобиль (1 299 000 рублей) сделала компактный SUV самым дешевым кроссовером в модельном ряду марки.

Глядя на C-HR хочется сразу говорить о самом важном - о том, как эта модель выглядит. Автомобили Toyota иногда ругают за "скучный" дизайн, но по отношению к этому кроссоверу подобного рода упреки точно не уместны.

Главной особенностью Toyota стал оригинальный купеобразный силуэт с вычурным экстерьером, который, по задумке дизайнеров, должен привлечь молодежную аудиторию. И он привлекает не только ее. За неделю, которая эта машина была у нас на тесте, на C-HR оглянулись несколько тысяч раз. Этот маленький "японец" не просто выделяется среди толпы, он как бы кричит: "Посмотри, я тут самый модный".

Но если вам хочется еще больше выделиться, то у C-HR есть четыре пакета индивидуализации и пять комплектов цветовой персонализации контрастных оттенков. Можно добавить накладки на боковые зеркала и боковые молдинги. И сделать их, например, лаймовыми, как у нашего тестового автомобиля. Вариантом много, и это очень круто.

А что внутри? Японцы обещали самый просторный салон в классе. И не обманули. За рулем спокойно сможет разместиться даже двухметровый водитель. Да и на галерке по меркам компактных машин вполне полноценный задний ряд, хоть и не с идеальной обзорностью.

Интерьер кроссовера не кажется таким революционным, как экстерьер. Здесь простые материалы, но к качеству сборки претензий нет. Нужные кнопки на своих местах, найти их не составит труда. Видно, что все продумано и выверено. Единственный минус - глянцевые панели, которые очень быстро обрастают слоем пыли.

Очень понравились передние кресла. У них длинная подушка и отличная боковая поддержка бедер и спины. С такими сиденьями можно смело отправляться в дальнее путешествие- спина точно не отвалится.

Мультимедийная система у C-HR с восьмидюймовым цветным дисплеем. Экран расположен на расстоянии вытянутой руки, так что сильно от дороги не приходится отвлекаться. Есть возможность установить навигацию от "Яндекса". И это, конечно, главный плюс этой системы. Для жителей городов, а именно на них и рассчитан новый кроссовер, возможность следить за пробками в оперативном режиме - лучшее, что можно только придумать.

В России C-HR предлагается с двумя бензиновыми двигателями (турбомотор объемом 1,2 л развивает 115 "лошадей", двухлитровый атмосферник - 148 л.с.) и двумя коробками передач - 6-ступенчатой "механикой" и вариатором. Комплектаций всего три: Cool, Hot и Ride. Притом каждая версия подразумевает не только определенное оснащение, но и собственный набор силовых агрегатов. У нас на тесте оказался кроссовер с мотором 1,2 литра, а сама машина со всеми "допами" стоила 2 131 300 рублей. Привод - полный.

В основе модели лежит новая масштабируемая архитектура TNGA - Toyota New Global Architecture. Каждая платформа в рамках этой архитектуры создается из набора готовых решений. Например, передняя подвеска C-HR построена по схеме McPherson, но все ее компоненты полностью новые и настроены индивидуально для кроссовера. А задняя хоть и аналогична Prius, но ее также отрегулировали под C-HR.

В результате у этой маленькой Toyota очень энергоемкая подвеска, которой позавидуют многие. За время испытаний она проглотила все, что ей попалось под 17-дюймовые колеса с высоким профилем. На C-HR можно ехать и не бояться плохих дорог. Ямы, стыки, "лежачие полицейские", различные неровности и выбоины не станут для вас проблемой.

Полный привод здесь от RAV4 и Highlander. Единственная разница - все подключается автоматически. Кстати, кроссовер прекрасно себя чувствует и на грунтовке, и это несмотря на то, что клиренс у него такой уж и большой - всего 160 мм.

Руль легкий, а реакции на команды понятны и предсказуемы. Крены не критичны, а сам автомобиль едет очень мягко и комфортно.

С двигателем 1,2 литра C-HR разгоняется до "сотни" за 11,4 секунды. Цифры так себе, но в реальности все не так плохо. До 80 км/ч моторчик тянет вполне себе бодро, однако потом, конечно, ожидаемо сникает. Впрочем, и заранее не стоило ждать от этого силового агрегата каких-то чудес. Ребята из Toyota говорят, что в плане динамики гораздо лучше себя проявляет второй движок, который есть на российском рынке - двухлитровый атмосферник (148 лошадиных сил). Охотно в это верим.

Многие журналисты, говоря о конкурентах C-HR, в первую очередь называют Nissan Juke. Но дело в том, что сравнивать их не совсем правильно. Toyota чуть крупнее "Джука", да и по ценам они на разных полюсах. Но чем они действительно похожи - так это тем, что они не такие как все, они особенные. Такого рода дизайн - это вызов, эксперимент.

У нас в стране (да и не только у нас) столь яркий и футуристичный внешний вид машины не все могут оценить. Впрочем, это не отменяет главного - Toyota C-HR очень яркий и интересный автомобиль. И нет сомнений, что в России он найдет своих покупателей. Молодых, неординарных, активных и спортивных. Как и сам C-HR.