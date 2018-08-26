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26.08.2018 08:43
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе

Текст: Оксана Грибанова

Исследователи из Университета штата Калифорния в Сан-Луис-Обиспо выяснили, какой режим питания является самым эффективным для сжигания жира на животе. По словам доктора Кари Пилолл, предотвратить абдоминальное (брюшное) ожирение, а также значительно уменьшить талию можно с помощью так называемой "сердечной" диеты.

Фото: depositphotos.com
Названа страна, где живут самые толстые мужчины

Суть ее в том, чтобы есть, в основном, богатые клетчаткой продукты (отруби, крупы, бобовые, грибы, орехи, овощи и фрукты) и максимально сократить употребление насыщенных жиров (бекон, сосиски, жирное жареное мясо, выпечка, фастфуд).

Также специалисты рекомендуют употреблять продукты, на которых основана средиземноморская диета. А именно: оливковое масло, рыба, злаки. Все они также полезны для сердца. А вот брюшной жир является одним из главных врагов здоровья.

- Независимо от массы тела избыточный вес в районе талии увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и метаболического синдрома, - пояснила Кари Пилолл, отметив, что по последним данным среди американцев от абдоминального ожирения страдают 54% людей.

Она уточнила, что это женщины с объемом талии около 86 сантиметров, и мужчины с объемом живота - 100 и более сантиметров.

Кстати

Согласно последним данным Министерства здравоохранения РФ, диагноз "ожирение" поставлен уже двум миллионам россиян. Причем "утолщение" нации происходит стремительно: за последние пять лет количество таких пациентов выросло почти в 1,5 раза.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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