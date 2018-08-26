В Аргентине продолжились обыски в домах экс-президента Киршнер

Представители аргентинских силовых структур в субботу продолжили обыски в объектах недвижимости, принадлежащих бывшему президенту Аргентины Кристине Киршнер. Она проходит обвиняемой по делу о коррупции, сообщает AFP.

Кристина Киршнер была президентом Аргентины с 2007 по 2015 годы и в настоящее время занимает кресло сенатора. После обыска ее квартиры в Буэнос-Айресе и дома в Рио-Гальегос в Патагонии, на юге Аргентины, силовики проверили еще одну резиденцию экс-президента в Эль-Калафате, туристической достопримечательности, также расположенный в Патагонии, известном своим ледником Перито-Морено. На данный момент следователи не нашли ничего такого, что скомпрометировало бы Кристину Киршнер, сообщают источники аргентинских СМИ в силовых структурах. Пока не известно, будет ли операция, начатая в пятницу, продолжена в воскресенье.

Эти обыски проходят в контексте скандального дела, в ходе которого вскрылись факты получения взяток членами администрации Киршнер от компаний, занимающихся строительными и общественными работами. В среду сенат Аргентины частично снял иммунитет с Кристины Киршнер, разрешив провести эти обыски.

Президент Аргентины и непримиримый противник Киршнер правоцентрист Маурисио Макри поднял этот вопрос в пятницу. "Видя все, что произошло, мы понимаем, почему нам не хватает дорог, в которых мы нуждаемся, - сказал он на митинге в Тукумане на севере Аргентины. - Коррупционные деньги объясняют то, чего нам не хватает, и проблемы, которые у нас есть".

Коррупционный скандал в Аргентине разразился 1 июня после публикации в СМИ содержания нескольких школьных тетрадей, в которых Оскар Сентено, водитель заместителя министра планирования (общественных работ) Роберто Баратта, тщательно отмечал дату, время и место доставки мешков денег. Взятки, выплачиваемые компаниями в строительном секторе, по словам водителя, направлялись либо в дома министров правительства Киршнер, либо в резиденцию самой Кристины Киршнер Оливоса, расположенную в пригороде Буэнос-Айреса.

С тех пор около 20 руководителей крупных строительных компаний были вызваны судьей Клаудио Бонадио на допрос. Большинство из них признали факты взяток и согласились сотрудничать со следствием. Те, кто отказался признать вину, были помещены в камеры предварительного заключения.

Сама Кристина Киршнер утверждает, что обвинения против нее имеют политическую подоплеку и связаны с "экономическими интересами и властью олигархов", которым она угрожала судом во время ее президентства. Она также утверждает, что эти расследования имеют только одну цель: устранить ее в качестве главной фигуры оппозиции, которая могла бы снова выдвинуться на пост президента на выборах в 2019 году.