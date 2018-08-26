Шестнадцатилетний пианист из Санкт-Петербурга выиграл Eurovision Young Musician в Эдинбурге. В конкурсе участвовали представители 16 стран, и испытание на нем было более сложным, чем пышно раскрученное эстрадное "Евровидение". Ведь молодые "классики" должны были исполнить 18-минутную программу, а не трехминутную, как "эстрадники". В шотландском Эдинбурге все были в равных условиях: каждый из конкурсантов выступал с Шотландским симфоническим оркестром. Да и жюри было в высшей степени знатным и ничем не ангажированным - в нем к конкурсантам прислушивались и присматривались такие известные на весь мир мэтры, как композитор Джеймс Макмиллан и дирижер Марин Олсоп.

Зато можно было выбирать инструмент, и в разные годы лауреатами становились пианисты, скрипачи и даже альтист, флейтистка и кларнетист...

А теперь победил Иван Бессонов, финалист всероссийского конкурса "Синяя птица" на телеканале "Россия 1". После возвращения из Шотландии победитель конкурса молодых музыкантов "Евровидения" ответил на вопросы "РГ".

К своим 16 годам вы победили уже на множестве международных музыкальных конкурсов, получили Гран-при международного конкурса имени Шопена. Играли в Кремле с Денисом Мацуевым... Было ли вам на "Евровидении" трудно или вы уже научились выигрывать?

Иван Бессонов: Этот конкурс не был для меня чем-то ординарным. Он стал замечательным шагом в моей карьере. А еще в Эдинбурге были прекрасные залы, рояли, оркестры, организаторы. Но если говорить в целом о конкурсах, то это всегда вызывает у меня легкое недоумение: в искусстве многое зависит от вкуса жюри. Поэтому думаю, что все ребята, которые участвовали со мной в "Евровидении", уже молодцы, и они тоже уже победители.

Какой момент был для вас самым приятным на "Евровидении": когда оркестр встал после вашего исполнения или когда получали первый приз - статуэтку в форме виолончели?

Иван Бессонов: Самая высшая награда, когда видишь, что выходил на сцену не зря - ты смог зацепить зал! И сам получил удовольствие от игры, да и оркестру понравилось, что тоже очень важно. Но когда люди тебе аплодируют и улыбаются, это для меня особенно значимо!

Вы выбрали для исполнения Чайковского потому, что именно в его произведениях можно продемонстрировать виртуозное исполнение и артистизм?

Иван Бессонов: Чайковский был большим знатоком человеческой души, очень точно чувствовал психологию людей. Рахманинов, конечно, тоже. Но он был пианистом, и поэтому он учитывал технические возможности рояля. А Чайковский пианистом не был, поэтому у него все фактуры идут на благо мелодии. Мелодия - это ядро, а все остальное второстепенно. Поэтому не всегда произведения Петра Ильича удобно играть.

Прямая речь

Денис Мацуев об Иване Бессонове

Известный пианист Денис Мацуев поздравил Ивана Бессонова с победой на XIX конкурсе молодых исполнителей классической музыки "Евровидение". С Иваном Бессоновым Денис познакомился три года назад. Иван отправил видеозаявку на участие в конкурсе Grand Piano Competition, художественным руководителем которого является Денис Мацуев, и сразу был замечен жюри. "С первых минут было понятно, что Иван незаурядный музыкант, - поделился своими впечатлениями с "РГ" Денис Мацуев. - Его звукоизвлечение и интерпретация музыки обращали на себя внимание. Он совершил большой прорыв за три года, и мы пригласили его учиться в Москву в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. Иван Бессонов побеждал в Grand Piano Competition в прошлом году и в мае этого года. А в июле этого года пианист прошел стажировку у директора центральной музыкальной школы Валерия Пясецкого. Эта стажировка в том числе помогла Ивану победить.

16-летний Бессонов на конкурсе "Евровидение" исполнил третью часть Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского. "Вчера он прозвучал более зрело, и сразу видно, что отношения с этой музыкой у него развиваются и будут развиваться всю жизнь", - добавляет Денис Мацуев.

Кроме того, Денис называет Ивана "человеком с прекрасным чувством юмора, разносторонним, который уже сам пишет музыку". В его семье младшие братья - скрипачи. "Победа Ивана Бессонова подтверждает, что наша фортепианная школа находится на очень высоком уровне, уже сформировалась команда 11-16-летних музыкантов, у которых в ближайшее время есть все шансы вырасти в больших музыкантов", - считает Денис Мацуев.

Как рассказал Денис, он уже написал Ивану, поздравил с победой. "Я сказал ему, чтобы с сегодняшнего утра он начинал все с чистого листа, - говорит Денис Мацуев. - Пусть все забудет, что было вчера. В принципе так происходит всегда, если ты выбрал профессию концертирующего музыканта. Каждое утро у тебя с чистого листа, что бы ни было вчера. Также я пригласил его на мой фестиваль "Звезды на Байкале" в Иркутске, который пройдет в сентябре - Иван Бессонов будет играть с оркестром. Поздравляю всех, "Синюю птицу" и канал "Россия К", ВГТРК Россия, с которыми мы вместе послали Ивана на классическое "Евровидение", чтобы он подтвердил свой класс. Но это только самое начало. Это первый шажочек в большое одиночное плавание под названием концертная жизнь пианиста. А кроме того, победа Ивана - это еще одна позитивная новость о России, которых сейчас очень не хватает на страницах мировых СМИ".

Подготовила Наталья Соколова.