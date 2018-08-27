Черчесов объяснил, почему в сборной нет Акинфеева и Смолова

Тренерский штаб сборной России обнародовал список из 25 футболистов, которые будут готовиться к матчам против Турции и Чехии. Эти игры состоятся 7 и 10 сентября в Трабзоне и Ростове-на-Дону соответственно. После публикации состава главный тренер сборной Станислав Черчесов встретился с журналистами и ответил на все вопросы.

Чем вызван выбор именно этого состава? Все-таки он не совсем очевидный, и некоторые фамилии мы не ожидали в нем увидеть.



Станислав Черчесов: Чемпионат стартовал, мы внимательно смотрим, кто на какой позиции играет и как себя проявляет. Так как у нас игра непосредственно сейчас, у нас нет времени потенциальных игроков готовить 3-4 недели, чтобы они вышли на свой уровень. То, что видим, то и видим. Мы ничего не придумываем. А какие фамилии вызвали у вас удивление?

Хотя бы Кутепов, который ни одного матча в этом сезоне не сыграл.



Станислав Черчесов: Нас это тоже не радует. Но так как это наш основной игрок, мы не можем его не вызывать. Тем более такая позиция, дефицитная. Кстати, Гранат тоже не играл. Поэтому мы из двух тех центральных защитников, кто был на чемпионате мира и сейчас не играют, вызвали Кутепова.

В списке нет таких людей, как Смолов, Акинфеев. Почему?



Станислав Черчесов: С Акинфеевым мы разговаривали пару дней назад. У него плановое медобследование в Германии, и он поедет туда смотреть свое колено. Смолов только перешел в новую команду. Только-только начинает себя находить. Поэтому мы и решили его не вызывать. Я был вчера на матче "Локомотива", он великолепный гол забил. Мы пока не будем трогать футболиста, пускай он в новом клубе себя проявляет. Чтобы он там закрепился и нам был полезен. Мы это уже и с Артемом (Дзюбой - прим. авт.) делали, не вызывали, когда он перешел в "Арсенал". Дали ему время.

Нет вероятности, что Акинфеев закончит карьеру в сборной?



Станислав Черчесов: Мы не разговаривали на эту тему. А о чем мы говорили, я вам сказал - он едет на плановое обследование и в этом сборе не будет участвовать.

Новый турнир - Лига наций. Как к нему относитесь?



Станислав Черчесов: Мы относимся как к турниру, в котором есть места на чемпионат Европы. Мы во второй корзине, и надо выходить в первую. Вот и все.

Очень мало времени у вас на подготовку. Как им распорядитесь?



Станислав Черчесов: Вот поэтому мы вызываем тех, кто на сегодняшний день физически готовы. У нас нет возможности их подготовить. Поэтому те, кто в хорошем состоянии, того и вызываем.

В этом году вы все матчи проведете за пределами Москвы. Это какие-то дополнительные сложности у вас вызывает?



Станислав Черчесов: Абсолютно нет, мы же подписываемся под это. Сейчас мы специально играем в Ростове, потому что из Трабзона лететь там час. Хорошо, что у нас есть инфраструктура, стадионы. И мы их задействуем. Есть вопросы по Сочи, там с полем неважно, насколько я понимаю. Надеюсь, что и там поле смогут привести в соответствующее состояние. В любом случае еще будут другие стадионы. Если там что-то не получится, выбор у нас есть.

Получается, что нет у сборной капитана и вице-капитанов. Кто будет ими?



Станислав Черчесов: Из прессы все узнаете.

После чемпионата мира к сборной другое внимание к сборной. Будете как-то работать психологически с командой, чтобы игроки не обращали внимания на ажиотаж вокруг них?



Станислав Черчесов: На нас и до чемпионата мира внимание обращали. Когда-то позитивное, когда-то негативное. Футболисты к этому уже готовы. Другое дело, что ситуации бывают разные. Когда тебя возносят, чуть-чуть тоже надо приводить это в порядок. У нас есть определенный вектор общения, и мы ничего сейчас менять не будем.

Возвращение Нойштедтера как прокомментируете? Он не попал в заявку на чемпионат мира и явно обиделся.



Станислав Черчесов: Когда человек расстроен - это нормальное явление. Ему сейчас опять предоставляется шанс себя проявить. Есть объективные вещи и ничего личного. Мы видели несколько матчей. Он достаточно нормально смотрелся. И надо теперь посмотреть его на нашем уровне. Тем более мы играем с турками, шанс сыграть у него большой.

Будут изменения в тренерском штабе сборной?



Станислав Черчесов: Нет. Единственное - мы переговорили сейчас с Сергеем Игнашевичем. Он будет посещать наши тренировки и нам помогать. Потихонечку будем давать ему возможность себя проявлять. Он работает в ЦСКА. Мы предложили ему возглавить сборную 2004 года, но он на это не готов. Пока он будет работать в ЦСКА. Парень умный, мы не можем проходить мимо игроков, которые хотят себя на другом поприще попробовать. Думаю, что это пойдет ему на пользу.

Какую тактическую схему планируете использовать?



Станислав Черчесов: Футболисты приедут, мы изучим нашего соперника, кто в каком состоянии, какие связки лучше. И от этого будем исходить.

Два года назад вы начали работать со сборной, и тоже был выездной матч с Турцией. Можете сравнить ощущения?



Станислав Черчесов: Те же ощущения. Тогда мы не вызвали на первый сбор после чемпионата Европы многих футболистов, которые были не в том состоянии. И сейчас мы видим, что те футболисты, на кого мы рассчитываем потенциально, пока не в том состоянии, в котором надо.

Ротация между играми с Турцией и Чехией будет большой?



Станислав Черчесов: Вы забегаете настолько далеко. Еще тур, давайте дождемся, чтобы те, кто в списке, были здоровы и готовы. Возвращаясь к Смолову. Если бы он сто процентов был игроком основного состава - это был бы один разговор. А так - выдергивать футболиста, который только-только что-то нащупывает, не давать возможность сыграть - чуть-чуть неправильно. Не дай бог что-то случится, он понадобится, думаю, он нам не откажет.

Состав сборной России

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо").

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Федор Кудряшов ("Рубин" Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба - "Зенит"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба - "Краснодар"), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба - "Рубин"), Денис Черышев ("Валенсия"), Антон Швец ("Ахмат").

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит"), Дмитрий Полоз ("Рубин").