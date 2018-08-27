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27.08.2018 18:22
Рубрика: В мире

Экс-лидер Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу сайта "Миротворец"

Текст: Андрей Васильев

Легендарный британский музыкант, бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" (запрещен в РФ), в котором содержатся данные на тысячи неугодных Киеву ополченцев, воевавших в Донбассе, политиков, журналистов, деятелей культуры.

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Один из создателей всемирно известной группы пострадал за свое интервью порталу iz.ru, сделанное накануне гастролей в России. В нем он заявил о том, что Севастополь очень важен для России и россиян.

"Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия", - подчеркнул Уотерс, слова которого вызвали буквально приступ истерии у представителей украинских властей и местных пользователей соцсетей.

Многие из них пожелали выбросить диски Pink Floyd и сжечь постеры с изображением Уотерса. Музыкант также заявил о том, что Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипалей, назвав тех британцев, которые поверили этой версии, "людьми с усохшими полушариями головного мозга".

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Сайт "Миротворец" был создан весной 2014 года по инициативе одиозного депутата Верховной рады и экс-советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, который согласовывал разработку портала с представителями американских спецслужб, наводнивших украинских силовые структуры. Лицам, попавшим в этот "лист" запрещен въезд на территорию Украины, а некоторые из них при пересечении границы подлежат немедленному задержанию и препровождению в ближайший полицейский участок.

В ноябре прошлого года, когда стало известно о том, что "Миротворец" переместился на американские серверы, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о направленной российской стороной в госдеп США ноте протеста. Как подчеркнула Захарова, "в результате деятельности этого сайта пострадал не один журналист". Однако ответа от американской стороны так и не последовало. Киев продолжает вносить на экстремистский сайт "врагов украинского народа", к которым недавно причислили и 88-летнего композитора Александру Пахмутову ...

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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