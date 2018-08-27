Роджер Уотерс: Русские - храбрые, стойкие и непреклонные

В преддверии своего концерта в России - в конце этого месяца Роджер Уотерс приедет в нашу страну в рамках мирового тура Us+Them - один из основателей легендарной группы Pink Floyd дал интервью. В нем 74-летний британский музыкант рассказал, в частности, о том, почему он выступает против демонизации России.

Уотерс начал с того, что для каждой страны его команда старается сделать что-то особенное. Поэтому и российские концерты, которые увидят зрители Москвы и Санкт-Петербруга, будут несколько отличаться от других шоу. В частности, на боку летающей свиньи, одного из элементов оформления концертов, написано: "Оставайся человеком или умри". "Мы хотим перевести эту надпись на русский язык", - пояснил Роджер "Известиям". Добавляя: "Мир балансирует на грани полного исчезновения, которое может случиться в том числе из-за нынешней борьбы с русскими".

По мнению Уотерса, игра с ядерным оружием сверхдержав - "очень опасная и странная игра", "но мы, простые граждане, должны сказать: "Нет, мы не хотим такой игры".

То же самое происходит и с изменением климата. "И это еще раз говорит о том, что мы идем к исчезновению всего живого. В этом виноваты люди", - мрачно отметил музыкант, известный своей резкой критикой политики американского президента Дональда Трампа.

На вопрос журналиста, не опасается ли Уотерс приезжать в Россию "в сложное для нас время", когда наверняка найдутся люди, которые скажут, что музыкант отправляется прямиком в "логово врага", Роджер выразил недоумение: в чем, собственно сложности? А получив ответ, что речь, например, о пресловутом "деле Скрипалей", занедоумевал еще больше.

"Почему это должно усложнять жизнь в России? Это же нонсенс! Что атака на Скрипалей - это чушь, понятно даже человеку с одним полушарием. Но у многих отсутствует даже одно полушарие, и поэтому они верят в этот абсурд!" - считает музыкант.

"Я бы хотел всему миру заявить: "Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней двадцати миллионов своих граждан! И вы хотите с ними воевать?", - горячится Уотерс. Риторически вопрошая: "Что плохого они вам сделали? О чем вы вообще говорите?".

Также, по мнению музыканта, "просто смешно" обвинять Россию и по "украинскому вопросу". Однако у американцев это хорошо получается - "и люди им верят, потому они контролируют прессу и могут выкручивать ситуацию так, как им выгодно".

"Сам я считаю, что мы не будем воевать с Россией. Русские такие храбрые, стойкие и непреклонные. У вас реально большая и очень сильная страна", - говорит Уотерс.

На вопрос, было ли ему сложно принять решение вновь ехать в Россию, он однозначно ответил: "Конечно, нет".

Роджер Уотерс родился в 1943 году. Вырос в Кембридже. Учился в одной школе с Сидом Барреттом и Дэвидом Гилмором, которые вошли в состав Pink Floyd. С двумя другими участниками группы - Ником Мейсоном и Ричардом Райтом - познакомился во время учебы на архитектурном факультете в Лодонском политехническом университете Вестминстера.

Общественной деятельностью начал заниматься еще подростком, в пятнадцать лет возглавив молодежное отделение Кампании за ядерное разоружение в Кембридже.

В 1965-м став одним из основателей Pink Floyd, в 85-м Уотерс объявив о распаде коллектива, после чего судился с Гилмором за название группы. В итоге оставив за собой права за написанные им песни, на The Wall и ту самую знаменитую свинью. С 1984-го работает сольно.