Фото: СМИ "вычислили" новую пассию Сергея Шнурова

Новой спутницей российского музыканта-актера-бизнесмена Сергея Шнурова, той самой, о которой друзья Сергея ранее отзывались в превосходных формах (но без указания имени), может быть модель из Санкт-Петербурга Ксения Костровская.
К таким выводам наблюдатели пришли, изучив публикацию в соцсетях, где Шнур и модель запечатлели совместный поцелуй. В котором аналитики усмотрели отнюдь не рядовой дружеский жест.
Кроме того, Костровская, пустившись в абстрактные рассуждения о человеке, который "откусил кусок души", поведала, что встреча с фронтменом группировки "Ленинград" изменила ее жизнь и что теперь ее мир никогда не будет прежним.
Отмечается: Ксения тут же закрыла своей Instagram, но заинтересованные лица сделали скриншоты будоражащего поста и перезалили волнующий контент.
С комментариями в духе "Шнуров - проказник".
О девушке известно мало. Живет в Санкт-Петербурге. Работая моделью, "имеет отношение к студии перманентного макияжа".
Замечено, что на ее теперь уже закрытый аккаунт подписана дочь артиста Серафима Шнурова.
О расставании со своей третьей супругой, Матильдой Мозговой, Шнуров объявил в Instagram в мае этого года. 15 августа пара развелась официально.
После чего начала появляться информация, подкрепленная фото, что Шнуров и его бывшая сожительница, актриса Оксана Акиньшина, могли-де зайти на новый круг отношений - Оксана вскоре объявила, что тоже разводится.