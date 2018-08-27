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Фото: СМИ "вычислили" новую пассию Сергея Шнурова

Новость 27.08.2018, 15:35 | Текст: Олег Усков

Новой спутницей российского музыканта-актера-бизнесмена Сергея Шнурова, той самой, о которой друзья Сергея ранее отзывались в превосходных формах (но без указания имени), может быть модель из Санкт-Петербурга Ксения Костровская.

К таким выводам наблюдатели пришли, изучив публикацию в соцсетях, где Шнур и модель запечатлели совместный поцелуй. В котором аналитики усмотрели отнюдь не рядовой дружеский жест.

Кроме того, Костровская, пустившись в абстрактные рассуждения о человеке, который "откусил кусок души", поведала, что встреча с фронтменом группировки "Ленинград" изменила ее жизнь и что теперь ее мир никогда не будет прежним.

Отмечается: Ксения тут же закрыла своей Instagram, но заинтересованные лица сделали скриншоты будоражащего поста и перезалили волнующий контент.

С комментариями в духе "Шнуров - проказник".

О девушке известно мало. Живет в Санкт-Петербурге. Работая моделью, "имеет отношение к студии перманентного макияжа".

Фото: kinopoisk.ru
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Замечено, что на ее теперь уже закрытый аккаунт подписана дочь артиста Серафима Шнурова.

О расставании со своей третьей супругой, Матильдой Мозговой, Шнуров объявил в Instagram в мае этого года. 15 августа пара развелась официально.

После чего начала появляться информация, подкрепленная фото, что Шнуров и его бывшая сожительница, актриса Оксана Акиньшина, могли-де зайти на новый круг отношений - Оксана вскоре объявила, что тоже разводится

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