Глава МИД Германии заявил о намерении пересмотреть отношения с США

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас продвигает амбициозные планы бросить вызов США на мировой арене и пересмотреть отношения трансатлантического партнерства. На вечере, посвященном открытию года США в Германии, который официально начнется третьего октября, в годовщину разрушения Берлинской стены , Маас призвал к "переоценке трансатлантического партнерства".

На минувшей неделе Маас написал статью для немецкой финансовой газеты Handelsblatt под названием "Планирование нового мирового порядка". В ней он призывает Европейский союз стать "краеугольным камнем международного порядка". Он также высказывается за формирование европейского "противовеса" Соединенным Штатам всякий раз, когда Вашингтон "пересекает красную линию".

"... Мы, европейцы, должны сформировать противовес (США)", - полагает немецкий министр иностранных дел. - Главная цель нашей внешней политики - построить суверенную, сильную Европу". По словам Мааса, если Германия будет действовать в одиночку, то потерпит неудачу при реализации этой задачи. "Главной целью нашей внешней политики является создание суверенной, сильной Европы. Только путем объединения сил с Францией и другими европейскими странами можно добиться баланса с США. Европейский союз должен стать краеугольным камнем международного порядка, партнера для всех тех, кто привержен этому", - написал глава немецкого МИД.

Маас также предложил создать банковские сети, независимые от США, в попытке спасти ядерную сделку Ирана. "Как европейцы, мы ясно дали понять американцам, что мы считаем выход из ядерного соглашения с Ираном ошибкой, - написал министр иностранных дел ФРГ. - Между тем первые санкции США уже вступили в силу".

Он также утверждает, что предлагаемая переоценка отношений с Соединенными Штатами "не нацелена на президента Дональда Трампа".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, находящаяся в непростых отношениях с президентом США, поддержала инициативу своего министра. "Статья министра Мааса отразила большую часть того, что составляет общую позицию правительства (ФРГ) в отношении Соединенных Штатов", - заявил представитель пресс-службы Меркель Штеффен Зайбер, которого цитирует Reuters.

Напомним, что отношения между двумя странами в последнее время обострились из-за вопроса выделения средств на оборону Североатлантического альянса, пролонгации ядерной сделки с Ираном, а также пошлин, в одностороннем порядке введенных Белым домом в отношении импорта стали и алюминия из ЕС.