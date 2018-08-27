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27.08.2018 07:47
Рубрика: В мире

Глава МИД Германии заявил о намерении пересмотреть отношения с США

Текст: Андрей Васильев

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас продвигает амбициозные планы бросить вызов США на мировой арене и пересмотреть отношения трансатлантического партнерства. На вечере, посвященном открытию года США в Германии, который официально начнется третьего октября, в годовщину разрушения Берлинской стены, Маас призвал к "переоценке трансатлантического партнерства".

На минувшей неделе Маас написал статью для немецкой финансовой газеты Handelsblatt под названием "Планирование нового мирового порядка". В ней он призывает Европейский союз стать "краеугольным камнем международного порядка". Он также высказывается за формирование европейского "противовеса" Соединенным Штатам всякий раз, когда Вашингтон "пересекает красную линию".

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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"... Мы, европейцы, должны сформировать противовес (США)", - полагает немецкий министр иностранных дел. - Главная цель нашей внешней политики - построить суверенную, сильную Европу". По словам Мааса, если Германия будет действовать в одиночку, то потерпит неудачу при реализации этой задачи. "Главной целью нашей внешней политики является создание суверенной, сильной Европы. Только путем объединения сил с Францией и другими европейскими странами можно добиться баланса с США. Европейский союз должен стать краеугольным камнем международного порядка, партнера для всех тех, кто привержен этому", - написал глава немецкого МИД.

Маас также предложил создать банковские сети, независимые от США, в попытке спасти ядерную сделку Ирана. "Как европейцы, мы ясно дали понять американцам, что мы считаем выход из ядерного соглашения с Ираном ошибкой, - написал министр иностранных дел ФРГ. - Между тем первые санкции США уже вступили в силу".

Он также утверждает, что предлагаемая переоценка отношений с Соединенными Штатами "не нацелена на президента Дональда Трампа".

Фото: REUTERS
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель, находящаяся в непростых отношениях с президентом США, поддержала инициативу своего министра. "Статья министра Мааса отразила большую часть того, что составляет общую позицию правительства (ФРГ) в отношении Соединенных Штатов", - заявил представитель пресс-службы Меркель Штеффен Зайбер, которого цитирует Reuters.

Напомним, что отношения между двумя странами в последнее время обострились из-за вопроса выделения средств на оборону Североатлантического альянса, пролонгации ядерной сделки с Ираном, а также пошлин, в одностороннем порядке введенных Белым домом в отношении импорта стали и алюминия из ЕС.

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