"Хоббит Мериадок Брендибак" появится в новых "Звездных войнах"

Британский актер Доминик Монаган, Мериадок Брендибак из "Властелина колец" и Чарли из сериала "Остаться в живых", вновь поработает с Джей Джей Абрамсом.

Как передает THR, Монаган получил роль в "Звездных войнах: Эпизод IX", действие которых развернется сразу после событий "Последних джедаев".

Картину поставит Абрамс, заменивший в кресле Колина Треворроу, выбывшего на почве "творческих разногласий".

Премьера ленты анонсирована на декабрь 2019-го. Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек и Марк Хэмилл вернутся к своим ролям. Покойная Кэрри Фишер также появится - благодаря ранее отснятому материалу.

Кого в саге сыграет Доминик, пока неизвестно.

Доминику Бернарду Патрику Люку Монагану 41 год, родился в Берлине. Когда Доминику было одиннадцать, его семья переехала в Манчестер. Помимо Lost и "Властелина" снялся в сериалах "Чак", "Вспомни, что будет", фильмах "Немой", "Я торгую мертвецами", "Люди Икс: Росомаха".

Встречался с партнершей по "Остаться в живых" Эванджелин "Веснушкой" Лилли, но через некоторое время после помолвки пара рассталась.