КНДР обвинила США в "двойных стандартах" после отмены поездки Помпео

Главная северокорейская газета "Родонг симунг" в редакционной статье обрушилась с резкой критикой на Соединенные Штаты, упрекнув Вашингтон в "двойных стандартах" и "организации преступного заговора" против Пхеньяна, сообщает Reuters .

Газета написала о спецназовцах американского подразделения, которые проходят подготовку на одной из баз Пентагона в Японии с целью заброски в КНДР и ведения в ней диверсионной работы. "Такие действия доказывают, что США вынашивают преступный заговор, чтобы развязать войну против КНДР и совершить преступление, которое заслуживает беспощадного наказания, - говорится в статье. - Мы не можем несерьезно относиться к двойным стандартам США, поскольку они заняты организацией секретных маневров, в которых участвуют специальные подразделения, убивающие людей, а с другой стороны, ведут диалог (с КНДР) с улыбкой на лице".

В Пхеньяне призвали Вашингтон отказаться от "бессмысленной военной авантюры" и реализовать сингапурское соглашение, в котором лидеры двух стран пообещали работать в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Со времени встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая прошла 12 июня в Сингапуре, обе стороны изо всех сил пытались минимизировать разногласия по поводу программы ядерного оружия Севера, однако эти усилия пока не приводят к какому-либо результату. Пхеньян призывает Вашингтон к объявлению мира в рамках гарантий безопасности, направленных на то, чтобы побудить его отказаться от программ создания ядерного оружия и баллистических ракет, в то время как администрация Трампа заявляет, что мирное соглашение и другие уступки придут только после "достижения большего прогресса в деле денуклеаризации Корейского полуострова".

Отчасти, чтобы успокоить Северную Корею, Трамп отменил или отложил совместные военные учения с Южной Кореей, однако, как уверяют в КНДР, менее масштабные совместные маневры американцев со своими азиатскими союзниками по-прежнему продолжаются.

Неудачей закончились и три раунда переговоров, которые после встречи в Сингапуре провел с северокорейскими дипломатами госсекретарь США Майк Помпео. Глава американской дипломатии настаивал "на ощутимых шагах по отказу Северной Кореи от своего ядерного арсенала", в то время как северокорейцы требуют, чтобы сначала на уступки пошел Вашингтон. На днях президент США Дональд Трамп отменил очередную рабочую поездку Помпео в Пхеньян без видимых на то причин.

На этом фоне глава Белого дома возложил частичную ответственность на Китай за отсутствие прогресса в процессе денуклеаризации Корейского полуострова и дал понять, что переговоры с Пхеньяном могут быть приостановлены до тех пор, пока Вашингтон не решит свой спор с Пекином. Китай выразил "серьезную озабоченность" комментариями Трампа, которые он назвал "безответственными".