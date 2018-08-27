Лукашенко: РФ и Беларусь являются ангелами-хранителями друг для друга

Страны Союзного государства, по образному выражению белорусского лидера, можно считать друг для друга "ангелами-хранителями". Столь необычное стилистическое сравнение Александр Лукашенко сделал в минувшее воскресенье на телеканале "Беларусь 1". Оно прозвучало в ответе на вопрос ведущего по поводу иконы Ангела-Хранителя, которую президент РБ подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину по завершении встречи в Сочи 22 августа.

В связи с этим у главы государства поинтересовались, действительно ли руководство России нуждается в небесном покровителе и может ли в его роли на западном направлении выступать Минск. "Как Россия для нас, так и Беларусь для России является ангелом-хранителем", - еще раз подтвердил Лукашенко. "Может, это кому-то в Беларуси не нравится, но с первых дней своего президентства я делаю подобные заявления", - сказал он.

По словам президента РБ, оба народа "от одного корня. Мы родные люди. Нравится кому-то это или не нравится. Допустим, в Украине многим политикам это не нравится. И они, знаете их заявления, говорят о некой особенности украинского народа. Да, особенность есть и у нас, и у Украины, и у русских людей, вообще россиян. Но неопровержимо одно: как бы этого кому-то не хотелось, это уже случилось, что мы выросли от одного корня. Мы родные люди. Поэтому отсюда наша ангельская роль", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, у Беларуси с Россией в целом очень тесные связи, в том числе в экономике. "Это наш главный партнер. Мы больше всего продаем в Российской Федерации. Это факт неопровержимый. С этой прагматичной земной точки зрения мы являемся друг для друга ангелами-хранителями, если уж уходить в высокое, духовное", - подвел черту под своим ответом глава государства.