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27.08.2018 11:40
Рубрика: Экономика

Мантуров рассказал о влиянии санкций на импортозамещение

Текст: Роман Маркелов

Россия активно занимается импортозамещением вне зависимости от действующих либо возможных санкций, закупая высокотехнологичную продукцию на открытом рынке. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, в части поставок радиоэлектроники в категориях space и military Россия находится под ограничениями многие годы. "Мы на открытом рынке приобретаем ту продукцию, которую невозможно замещать в одночасье", - добавил он.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Микроэлектронику размером 28 нанометров и менее Россия заказывает у крупных фабрик Юго-Восточной Азии, где ограничений по поставкам нет, заявил Мантуров. "А если брать по тому типоразмеру, который у нас сегодня производится, до 65 нанометров, то уже более 2,5 тысяч типономиналов мы заместили за последние несколько лет", - уточнил он.

По словам Мантурова, работа по импортозамещению ведется Россией планомерно на протяжении многих лет. "Это не ответ на санкции сегодняшнего дня, это системная работа, которая не зависела абсолютно от тех ограничений, которые сегодня либо вводятся, либо будут вводиться. То же самое касается и технологического оборудования, станков, которые нам не поставлялись напрямую, и эти ограничения сохраняются еще с советского времени. Мы находили возможность приобретать то, что нам необходимо", - сказал он.

27 августа вступил в силу пакет санкций США в отношении России из-за обвинений в применении химического оружия в британском Солсбери. Согласно ему, в Россию запрещается продавать оружие и товары и технологии двойного назначения. Также США анонсировали и второй пакет санкций, связанных с делом Солсбери, который может быть введен в ноябре.

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