Вступили в силу новые санкции США против России

В понедельник вступили в силу новые санкции Соединенных Штатов в отношении России.

Нынешний пакет рестрикций подразумевает запрет на продажу в Россию продукции двойного назначения, экспорт товаров и технологий, связанных с нефтегазовой сферой. Формальным поводом для новой волны санкций стало дело об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские спецслужбы по-прежнему отказываются сотрудничать с российскими коллегами по данному вопросу, а к Скрипалям, начиная с момента отравления 4 марта этого года, не пускают родственников и российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин назвал санкции "контропродуктивными и бессмысленными действиями". Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал американские санкции объявлением экономической войны, на которую надо будет реагировать помимо экономических и политических "в случае необходимости иными методами".

Как ранее пояснил в интервью Тagesspiegel председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Федор Лукьянов, санкции Запада против России "из точечных экономических ударов превратились в многолетнюю войну на истощение". По словам колумниста "РГ", они являются продуктом внешнеполитической борьбы в Соединенных Штатах.

Вашингтон угрожает до конца этого года ввести в действие еще один, более масштабный пакет санкционных мер в случае, если Москва не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия.

Эта инициатива исходит от агрессивно настроенных по отношению к России законодателей, заседающих на Капитолийском холме. Как сообщило агентство Reuters, в минувший вторник конгрессмены "настаивали на более агрессивных шагах, чтобы противостоять российской угрозе, если Москва не изменит свое поведение". Это произошло, несмотря на то, что официальные представители Трампа на заседании сделали упор на то, что действующие санкции и так оказывают большое влияние на экономику России.

Члены конгресса, в котором обе палаты контролируются коллегами-республиканцами Трампа, призвали к более активным действиям в отношении России, в том числе настаивали на том, чтобы ввести новое законодательство по "санкциям". Некоторые из законодателей открыто призвали "устроить Москве ад, чтобы наказать ее за присоединение Крыма, участие в гражданской войне в Сирии и кибератаки, имеющие целью оказать влияние на политическую систему США".

"Не так часто конгресс действует так слаженно и в такой сильной манере", - прокомментировал итоги заседания сенатор-республиканец Майк Крепо. Этот председатель банковского комитета сената курирует на Капитолии политику санкций в отношении России.

Как отмечают эксперты, второй мощный пакет санкций может привести к гораздо более жестким ограничительным мерам в отношении российского экспорта и импорта, включая авиационную отрасль, технологическую индустрию, российские ценные бумаги и облигации. Санкции коснутся иностранных предприятий, инвестирующих в российские сырьевую и энергетическую отрасль, а также иностранных финансистов, юристов, работающих с российскими предприятиями и фирмами.

Конгрессмены также прорабатывают вопрос о "значительном снижении уровня дипломатических отношений между двумя странами". По оценке наблюдателей, законодатели, скорее всего, постараются вынудить Белый дом ввести новый пакет санкций в отношении России до промежуточных выборов в конгресс, которые намечены на 6 ноября этого года. "Я думаю, что эта администрация (Трампа) поняла, что мы готовы предпринять дополнительные шаги. Существует эскалационная лестница в подходе к санкциям. Мы знаем, какие дополнительные шаги потребуются для того, чтобы реализовать еще более серьезную задачу", - заявил помощник госсекретаря США Весс Митчелл.