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27.08.2018 15:47
Рубрика: Власть

МИД: США санкциями осложняют возможности диалога по имеющимся проблемам

Текст: Андрей Васильев
Печально, что американская политическая элита не может воспринять простую истину: санкционные меры не способны заставить Россию свернуть с избранного пути по твердому отстаиванию своих национальных интересов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, подобные шаги Вашингтона не способствуют уважительному и цивилизованному двустороннему диалогу и взаимодействию двух держав.

Эти заявления Мария Захарова озвучила в комментарии, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства, по поводу введения 27 августа Соединенными Штатами нового пакета санкций в отношении России. Речь идет о прекращении программ технического содействия, запрете на продажу России товаров военного назначения, прекращении финансирования российских военных программ, приостановке предоставления Москве государственных кредитов и финансовой помощи, приостановка выдачи министерством торговли США лицензий на экспорт товаров и технологий двойного назначения для российских компаний с госучастием или госфинансированием.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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По словам Захаровой, все предлоги для введения санкций (дело Скрипалей, постановка под сомнение ликвидации Россией своего арсенала химических вооружений) эфемерны и подтверждают всю лицемерность и предвзятость действий американских властей. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что по устоявшейся традиции никаких доказательств не приводится, а от России требуют "чистосердечного признания" и предоставления безусловного доступа к химическим объектам.

Она пояснила, что в Москве воспринимают решение Вашингтона как часть целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, в том числе в области запрещения химического оружия. Захарова пояснила, что Россия остается приверженной своим обязательствам, полностью уничтожив военно-химический потенциал, что было соответствующим образом заверено, в том числе американскими экспертами.

"Подобными шагами Вашингтон еще больше осложняет возможности диалога по имеющимся в многосторонних и двусторонних форматах проблемам", - подчеркивается в комментарии официального представителя российского МИД.

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