Минтранс вывел формулу безопасных дорог

Минтранс подготовил пакет рекомендаций для регионов, которые помогут им привести автодороги в порядок и снизить число ДТП.

Для каждого установлен свой минимальный показатель по приведению региональных дорог в порядок к 2024 году. Например, в Архангельской области процент "нормальных" дорог должен вырасти с 14 процентов в 2018 году до 32 процентов в 2024 году, в Рязанской - с 21 до 42 процентов, в Ярославской - с 35 до 53 процентов.

Кроме этого регионам рекомендовано проанализировать статистику ДТП, определить условия, которые им способствуют. Например, нет освещения пешеходного перехода, остановка автобуса расположена за поворотом. Именно на устранение очагов ДТП регионы должны направить 90 процентов средств, которые поступают в их дорожные фонды от штрафов за нарушение правил дорожного движения. Отчет о том, сколько штрафов выписано и на что пошли деньги недисциплинированных водителей, рекомендуют публиковать в открытом доступе.

Еще одним пунктом стали рекомендации по совершенствованию схемы организации дорожного движения: установка новых дорожных знаков, замена лампочек в светофорах, изменение порядка их работы, обновление дорожных знаков. Все это не требует таких затрат, как строительство развязок и мостов. И вполне по силам. Зато часто именно установка удерживающих дорожных ограждений для автомобилей или пешеходов позволяет снизить риск лобового столкновения или выход пешеходов на дорогу в неположенном месте.

Регионам установили план по снижению аварий на местных автомобильных дорогах в ближайшие шесть лет

Еще одним важным элементом безопасности является устройство тротуаров (при необходимости - пешеходных дорожек, велополос) вдоль дорог и улиц, на подходах к пешеходным переходам и остановочным пунктам маршрутных транспортных средств. Особенно на дорогах в небольших населенных пунктах, где пока только обочина - территория пешеходов и велосипедистов.

Отдельным пунктом рекомендаций является обустройство железнодорожных переездов техническими средствами организации дорожного движения, наружным освещением в границах зоны ответственности владельцев автомобильных дорог.

Также важным моментом является нанесение поперечных шумовых полос перед пешеходными переходами. Они заставляют, как и лежачие полицейские, снижать скорость.

90 процентов средств, поступающих в дорожные фонды от штрафов, направят на устранение очагов ДТП

Все эти элементы уже показали свою эффективность на федеральных трассах. Теперь регионам предстоит взять их на вооружение и, внедряя их, регулярно проводить аудит безопасности, ориентируясь на цели нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - снижение количества мест концентрации аварийно-опасных участков в два раза по сравнению с 2017 годом, снижение смертности в ДТП в 3,5 раза, до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения в год.