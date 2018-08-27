Невеста Железного Человека оказалась кровожаднее Тони Старка

Невеста Железного Человека убила на большом экране больше людей, чем сам Тони Старк.

К этому неожиданному, хотя, на первый взгляд, совершенно не сенсационному выводу пришел пользователь Reddit - Redditor Tom95, составив недавно списки убийц и убитых персонажей в первых двадцати фильмах популярной киновселенной студии Marvel.

В самом деле, именно невеста Тони Старка - Пеппер Поттс - поставила точку в истории главного злодея первого "Железного человека" Обадии Стоуна и главного антагониста третьей части - Элдрича Киллиана. Несмотря на активное участие Старка почти во всех фильмах на протяжении десяти лет, первой его реальной жертвой стал полководец Таноса Эбеновый Зоб в недавней "Войне бесконечности".

По одной жертве на счету у Халка и Брюса Беннера. Первый убил волка Фенрира, второй - еще одного полководца Таноса Кулла Обсидиана. Настоящими рекордсменами в человекоубийстве, если забыть про Таноса и его эпический щелчок пальцами, являются Хела и Локи.У каждого по четыре жертвы, за которые им, правда, пришлось расплатиться собственными жизнями.

Единственные герои, на счету которых нет крови, - Человек-Паук и Оса. Помните об этом.

И да, стоит, пожалуй, дополнительно подчеркнуть: речь идет не о статистах - кто их считает, - а именно о персонажах. Потому что та же Хела, например, в третьем "Торе" в одиночку укокошила целую армию Асгарда.