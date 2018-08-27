На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Невеста Железного Человека оказалась кровожаднее Тони Старка

Новость 27.08.2018, 12:03 | Текст: Феликс Зилич
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Невеста Железного Человека убила на большом экране больше людей, чем сам Тони Старк.

К этому неожиданному, хотя, на первый взгляд, совершенно не сенсационному выводу пришел пользователь Reddit - Redditor Tom95, составив недавно списки убийц и убитых персонажей в первых двадцати фильмах популярной киновселенной студии Marvel.

Фото: youtube.com/ HBO
Видео: "Тирион" прожигает жизнь в трейлере "Моего обеда с Эрве"

В самом деле, именно невеста Тони Старка - Пеппер Поттс - поставила точку в истории главного злодея первого "Железного человека" Обадии Стоуна и главного антагониста третьей части - Элдрича Киллиана. Несмотря на активное участие Старка почти во всех фильмах на протяжении десяти лет, первой его реальной жертвой стал полководец Таноса Эбеновый Зоб в недавней "Войне бесконечности".

По одной жертве на счету у Халка и Брюса Беннера. Первый убил волка Фенрира, второй - еще одного полководца Таноса Кулла Обсидиана. Настоящими рекордсменами в человекоубийстве, если забыть про Таноса и его эпический щелчок пальцами, являются Хела и Локи.У каждого по четыре жертвы, за которые им, правда, пришлось расплатиться собственными жизнями.

Единственные герои, на счету которых нет крови, - Человек-Паук и Оса. Помните об этом. 

И да, стоит, пожалуй, дополнительно подчеркнуть: речь идет не о статистах - кто их считает, - а именно о персонажах. Потому что та же Хела, например, в третьем "Торе" в одиночку укокошила целую армию Асгарда.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
Обсудить
#Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
"Хоббит Мериадок Брендибак" появится в новых "Звездных войнах" 11:25
Работа над "Стражами Галактики 3" заморожена из-за скандала 25.08.2018
Вышел новый трейлер ремейка легендарной "Суспирии" 23.08.2018
#экранизации
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
"Это надо видеть!". Сергей Безруков показал фото святых мест 26.08.2018
Экранизация "Основания" Айзека Азимова сдвинулась с мертвой точки 24.08.2018
Режиссер "Зови меня своим именем" всерьез намерен продолжить фильм 23.08.2018
#супергерои
Фото: kinopoisk.ru
Ханс Циммер напишет саундтрек к "Чудо-женщине 1984" 23.08.2018
В "Дэдпуле 2" должна была появиться Фантастическая четверка 21.08.2018
Видео: Железный кулак против Стального змея в трейлере второго сезона 17.08.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.