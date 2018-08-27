Новак: Россия может побить советский рекорд по добыче угля

Российские компании в этом году, скорее всего, добудут более 420 миллионов тонн угля. Таким образом, они могут побить советский рекорд 1988 года. Кроме того, уже пересмотрены прогнозы по росту добычи угля на горизонте 7-12 лет в сторону увеличения на фоне грядущего роста спроса со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Об этом 27 августа в Кемерово на заседании президентской комиссии по вопросам развития ТЭК сообщил министр энергетики России Александр Новак. Он полагает, что в западном направление перспектива роста экспорта из РФ сомнительна, в то время как страны АТР могут обеспечить удвоение экспорта российского угля к 2025 году.

"Министерством энергетики (. . .) были проработаны и определены наиболее вероятные объемы увеличения добычи относительно утвержденной программы. И здесь цифры могут составить 560 миллионов тонн к 2025 году в сравнении с утвержденными 460 миллионами тонн, и до 2030 года - 590 миллионов тонн относительно утвержденных 480 миллионов тонн", - рассказал министр, слова которого приводит "Интерфакс".

Чтобы достичь этой цели, объем частных инвестиций в отрасль должен составить почти триллион рублей, и Новак заверил, что угольные компании готовы вложить такой объем средств.