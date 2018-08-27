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27.08.2018 15:27
Рубрика: Экономика

Песков заверил, что в Кремле нет беспокойства по поводу цен на бензин

Текст: Кира Латухина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-премьера Дмитрия Козака о том, что правительство решило повысить акцизы на топливо с 1 января 2019 года. По мнению аналитиков, это может увеличить цены на бензин.

Фото: depositphotos.com
Названы регионы с самым доступным для их жителей бензином

"Пока ситуации нет, чтобы в нее вмешиваться", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, вмешается ли Кремль в эту ситуацию. Как отметил представитель Кремля, что в этом же интервью Козак упомянул о том, что у правительства есть достаточный инструментарий, чтобы не допустить скачков цен на топливо.

Кроме того, в Кремле напомнили, что президент РФ всегда настраивает правительство на предотвращение скачков цен.

"Что касается позиции Кремля, то президент всегда поручает правительству принимать соответствующие меры, чтобы избежать какого-то скачкообразного повышения цен, в том числе и на топливо", - заключил пресс-секретарь главы государства.

Экономика Транспорт Бензин Президент Администрация Президента Цены на бензин
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