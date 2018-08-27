Посольство РФ прокомментировало новые санкции США

Российское посольство в США прокомментировало очередной пакет санкций, введенных Вашингтоном 27 августа в отношении России. В обращении к американской общественности содержится тезис о том, что санкции в отношении РФ "безрезультатны и бесперспективны, и не отвечают интересам ни российского, ни американского народов".

"Ощущение такое, что здешний истеблишмент испытывает болезненную тягу к разрушению фундаментальных основ двусторонних отношений, на которых основана глобальная безопасность, - отмечается в сообщении на странице посольства в Facebook. - Решения принимаются без попыток разобраться, при игнорировании наших призывов к диалогу, в отсутствие каких-либо реальных доказательств "вины России". Абсурдные обвинения в адрес нашего государств, тиражируются ведущими американскими СМИ".

В российской дипломатической миссии отметили тот факт, что каждый новый приступ американской санкционной "лихорадки" приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач - совместной борьбы с терроризмом и опасности попадания оружия массового уничтожения в руки негосударственных субъектов.

Отмечая факт реализации худших сценариев "холодной войны", от которых мир должен был навсегда избавиться 30 лет назад, российское посольство отмечает тот факт, что никто в мировом сообществе не застрахован от грубого давления со стороны Соединенных Штатов.

"Выстоять могут не все. Россия может. Недружественные санкционные шаги Вашингтона мы не приемлем. Никакого эффекта на нашу решимость следовать в международных отношениях самостоятельным курсом они не окажут", - подчеркивается в сообщении российского дипломатического представительства в США.