К тушению лесного пожара под Владимиром привлекли военную авиацию

Во Владимирской области, где загорелся лес на площади около 400 гектаров, к тушению огня привлекли военную авиацию.

Природный пожар в Петушинском районе Владимирской области возник 25 августа. За сутки огонь охватил площадь около 400 гектаров. Основной очаг ввозгорания удалось потушить, но на площади около 200 гектаров тлеет трава. Угрозы населенным пунктам нет.

- Для тушения огня применялась авиация МЧС России - один борт авиационно-спасательного центра "Жуковский" - вертолет Ка-32 и от Министерства обороны пять бортов - два вертолета Ми-8 и три самолета Ил-76, - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

По данным спасателей, за сутки авиация совершила 13 вылетов, во время которых было истрачено 606 тонн воды.

Из-за возгорания в лесу федеральную трассу М-7 затянуло дымом. Из-за этого движение по трассе пришлось временно ограничить.

Вблизи очага пожара развернут передвижной пункт МЧС, силы чрезвычайного ведомства переведены в режим повышенной готовности.