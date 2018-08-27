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27.08.2018,  
11:46
Текст: Антон Валагин (Тверь)

Пилотажная группа "Беркуты" пересядет на новейшие вертолеты

Экипажи пилотажной группы "Беркуты" Центра подготовки пилотов фронтовой авиации в Торжке ожидают поступления в войска ударных вертолетов Ми-28НМ, чтобы показать возможности модернизированных машин.

- Мы стремимся показать не только возможности российской вертолетной техники, но и ее развитие. Поэтому как только в войсках появится новая модификация "Ночного охотника", мы перейдем и на эти машины, - рассказал на форуме "Армия-2018"  представитель Торжокского центра фронтовой авиации подполковник Александр Воронов. Его слова приводит ТАСС.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Беркуты" - единственная в мире пилотажная группа, выступающая на серийных боевых вертолетах.

- У тяжелых ударных машин иные взлетные характеристики и это накладывает определенный отпечаток. Необходимо выдерживать параметры строя, показать красоту полета, чтобы вертолеты в воздухе стояли как на жесткой сцепке. Именно этого мы добиваемся, - объяснил Вороннов.

Тверские летчики демонстрировали одиночный и групповой пилотаж во все дни работы "Армии-2018". Аэродром Кубинка, где проходили полеты, стал одной из самых популярных площадок форума.

Ми-28НМ - новейшая модификация ударного вертолета "Ночной охотник". Отличается в первую очередь надвтулочным радаром кругового обзора, установлена дублирующая система управления: пилотировать вертолет может как командир, так и оператор, - модернизированы фюзеляж и двигатели, прицел и бротовая электроника, появилась аппаратура связи с беспилотниками и новая вспомогательная силовая установка.

Минобороны заключило контракт на поставку установочной партии машин. Первые два вертолета будут изготовлены до конца 2018 года

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