Суд не признал жителя Твери внуком Спартака Мишулина

Суд в Твери оставил без рассмотрения заявление жителя города Эдуарда Сорокина об установлении его родства с актером Спартаком Мишулиным.

В пресс-службе Пролетарского районного суда Твери рассказали, что Сорокин обратился в суд для установления родства со Спартаком Мишулиным, чтобы в качестве законного родственника встать на защиту чести и достоинства известного артиста, о котором, по его мнению, СМИ распространяют негативную информацию.

Привлеченные к рассмотрению дела супруга и дочь артиста заявили, что не верят в существование родственной связи между Мишулиным и Сорокиным и предположили, что признание его внуком требуется заявителю лишь для того, чтобы претендовать на имущество и авторские права Спартака Васильевича. Что же касается защиты его чести и достоинства, то, по мнению Валентины и Карины Мишулиных, семья это делает и без посторонней помощи.

- При рассмотрении дела суд пришел к выводу о наличии спора о праве, поскольку решение суда может стать основанием для признания наследственных прав после смерти Спартака Мишулина, в том числе и в судебном порядке, - рассказала пресс-секретарь Пролетарского райсуда Анастасия Осипова. - Спорная ситуация выражается также в непризнании за Сорокиным права выступать в защиту прав и интересов Мишулина.

В результате заявление Сорокина было оставлено без рассмотрения. Как пояснили в суде, тверитянин, называющий себя внуком актера Мишулина, имеет право обратиться в суд в порядке искового производства.

Определение Пролетарского райсуда Твери не вступило в законную силу и может быть обжаловано.