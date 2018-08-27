В метро Москвы запустили поезд "Город образования"

На Калужско-Рижской линии столичного метрополитена начал курсировать тематический поезд "Город образования". Запуск приурочен ко Дню знаний, а также международному форуму "Город образования", который пройдет на ВДНХ с 20 августа до 2 сентября.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе столичного метрополитена, состав - совместный проект метро и департамента образования города. Вагоны поезда посвящены форуму, единому госэкзамену, а также различным видам образования в столице: предпрофессиональному, профессиональному, дополнительному, московской электронной школе, международным достижениям достижениям столичных школьников.

Снаружи поезд оформлен в официальной символике форума.

Поезд будет курсировать по оранжевой ветке в течение месяца, за это время он перевезет около полумиллиона пассажиров.