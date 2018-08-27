В Уссурийске без электричества остались 40 тысяч человек

Более 40 тысяч человек остались без электроснабжения в Уссурийском городском округе, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Минэнерго.

В воскресенье в 19 часов по местному времени автоматика отключила линию электропередачи "Уссурийск-2 - УМЗ". В итоге без электроснабжения остались бытовые потребители города, в общей сложности около 41 тысячи человек. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Напомним, что Уссурийск стал одним из пяти муниципалитетов, пострадавших от сильных ливней, принесенных тайфуном "Сулик". Здесь был объявлен режим ЧС. В городском округе отмечаются переливы дорог, в результате которых временно нарушено транспортное сообщение.