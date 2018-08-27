В Оренбурге дети получили дневники с напутствием от арестованного мэра

Скандалом обернулась в этом году в Оренбурге благотворительная акция "Соберем ребенка в школу". В числе ученических принадлежностей дети из малообеспеченных семей получили в подарок дневники с портретом мэра города Евгения Арапова, который недавно попал в СИЗО по подозрению в коррупции. В напутственном слове арестованный градоначальник призывает ребят хорошо учиться, "ставить перед собой цели и достигать их".

Как стало известно "РГ", "фирменные" дневники маленькие оренбуржцы получают уже не первый год. На первой странице обложки - герб города и фотографии местных достопримечательностей, на последней красуется портрет градоначальника с пожеланиями хорошей учебы. Правда, на сей раз добрая традиция вызвала противоположную реакцию. Фото дневника, выложенное в городском паблике в соцсети в "Вконтакте", стало предметом бурного обсуждения. "Что делать с этой страницей, где Арапов? Заклеить или вырвать?" - поинтересовался анонимный пользователь (орфография сохранена - Прим. ред.).

В ответ многие участники дискуссии упражнялись в остроумии: "зарисовать портрет решеткой", "приклеить к портрету другую голову", "дописать в конце обращения фразу "И постарайся не стать таким, как я!". Другие советовали "не вносить сумятицу в мозги ребенка" и не придавать этому казусу особого значения: "Не нравится - купите новый", "Вина не доказана. Пользуйтесь". Некоторые утверждали, что в школе, где учится ребенок, такие дневники оказались под запретом: "Пришлось нам заказывать срочно другие… Маразм крепчает!". Были и те, кто предлагал изъять весь тираж и взыскать убытки с городских властей.

В мэрии поспешили заверить, что не имеют к случившемуся никакого отношения. По словам начальника управления по информационной политики горадминистрации Оренбурга Ольги Лопатинской, дневники предложил изготовить предприниматель, занимающийся выпуском такой продукции. Бюджетных денег на это не выделялось.

Как пояснил автор идеи - бизнесмен Владимир Ухов - новый дневник должен был стать подарком оренбургским школьникам к 275-летию города.

- Я переговорил с родителями, директорами школ. По заказу родителей было изготовлено более 10 000 экземпляров, цена одного дневника - 70 рублей. Я разработал проект и получил от властей разрешение на печать, - рассказал предприниматель. - В продажу дневники не поступали, Старшеклассникам дневники раздали еще в мае, а первоклашки получили их аккурат перед Днем знаний. Кто же знал, что мэра арестуют?..

Как уже писала "РГ", в августе из-за коррупционного скандала Оренбург оказался "обезглавленным". Сначала был задержан с поличным при получении взятки в два миллиона рублей вице-мэр Геннадий Борисов. А 14 августа стало известно о том, что фигурантом уголовного дела стал и глава города Евгений Арапов. За решетку градоначальник был отправлен прямо из больницы, куда он попал после ареста своего заместителя.

По версии следствия, 19 мая текущего года Борисов по предварительному сговору с главой города Араповым лично получил от гендиректора коммерческой организации взятку в 600 тысяч рублей. Большая часть этой суммы - 400 тысяч рублей - причиталась Арапову. При обыске в кабинете мэра было обнаружено более четырех миллионов рублей. Глава города заявил, что он невиновен, а изъятые у него деньги - средства семьи. Суд поместил Евгения Арапова под арест до 14 октября. Защита чиновника подала аппеляцию на это решение, однако она была отклонена.