Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин посетил предприятия СУЭК в Кузбассе

26 августа министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в ходе рабочего визита в Кемеровскую область, связанного с реализацией национального проекта "Экология", посетил предприятия Сибирской угольной энергетической компании. Действующие экологические проекты и современные технологии подземной угледобычи министру представил генеральный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский.

Дмитрий Кобылкин посетил очистные сооружения шахтоуправления имени А. Д. Рубана, где детально познакомился с применяемой инновационной технологией многоступенчатой очистки шахтной воды.

На обогатительной фабрике шахты имени С. М. Кирова министру была представлена технология обогащения угля по замкнутому водно-шламовому циклу.

Одним из проектов, обеспечивающих не только безопасность шахтерского труда, но и сохранение окружающей среды, является применение технологии дегазации и утилизации метана. Уже десять лет выкачиваемый на поверхность из недр шахты имени С. М. Кирова газ эффективно преобразуется в тепловую и электрическую энергию.

Министр также познакомился с Единым диспетчерско-аналитическим центром (ЕДАЦ), осуществляющим системный контроль производственной деятельности всех шахт и разрезов. Данные, поступающие с более чем 20 тысяч различных датчиков, позволяют оперативно решать вопросы, связанные с безопасной работой оборудования, предупреждать возникновение внештатных ситуаций.

В Центре подготовки и развития персонала был представлен тренажер "Виртуальная шахта". А в музее шахтерской славы Кольчугинского рудника Дмитрий Кобылкин узнал, насколько многогранна история одного из старейших в стране рудников. Здесь же состоялось награждение почетными грамотами Министерства природных ресурсов и экологии РФ сотрудников предприятий, внесших большой вклад в развитие природоохранной деятельности.

- У меня сложилось хорошее впечатление от посещения предприятий, - отметил Дмитрий Кобылкин. - Это рабочий визит, и мы внимательно знакомимся с инвестиционными программами, действующими в угольной отрасли, с применяемыми здесь решениями экологических вопросов. Я вижу культуру экологии угольщиков. Она не просто существует, она имеет положительную динамику. При этом мы понимаем, что сегодня у бизнеса непростые условия в связи с нестабильной экономической обстановкой в мире. Нам нужно помогать компаниям адаптироваться к требованиям, которые предъявляет министерство. Это должна быть дорога с двухсторонним движением.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс