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27.08.2018 21:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Подмосковные вечера в Красноярске

На концерте памяти Дмитрия Хворостовского выступили ведущие солисты мировых оперных сцен
Текст: Дмитрий Лапин (Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7652 (189)
На площади Мира в Красноярске задолго до начала концерта собрались несколько тысяч (по самым скромным оценкам) зрителей - многие, чтобы не стоять на ногах несколько часов, заранее расположились на газонах. По большому счету этих людей - и оперных звезд, и благодарных, но очень разных слушателей - собрал в этот вечер один человек, ушедший от нас в ноябре прошлого года, - Дмитрий Хворостовский.
Концертную программу открыла Хибла Герзмава. Следом выступил Ильдар Адразаков - прославленный башкирский бас был одним из первых, кто поддержал благотворительную идею Хворостовского. Фото: Сергей Черных Концертную программу открыла Хибла Герзмава. Следом выступил Ильдар Адразаков - прославленный башкирский бас был одним из первых, кто поддержал благотворительную идею Хворостовского. Фото: Сергей Черных
Концертную программу открыла Хибла Герзмава. Следом выступил Ильдар Адразаков - прославленный башкирский бас был одним из первых, кто поддержал благотворительную идею Хворостовского. Фото: Сергей Черных

Идею организовать благотворительные концерты, сборы с которых пойдут на лечение больных детей, Дмитрий высказал своим друзьям-артистам несколько лет назад. И довел свои планы до практического воплощения. Напомним, первый благотворительный концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям" состоялся в 2014 году в Москве в Государственном Кремлевском Дворце. Через год в Уфе в Башкирском государственном театре оперы и балета прошел второй, а в 2016 году в Большом театре - третий.

Хворостовский успел дать три благотворительных концерта. Это первый - без него. На предыдущих собрали 46 миллионов рублей, и помощь получили 227 детей

- Дмитрий Хворостовский при жизни успел дать три благотворительных концерта. Это первый - без Дмитрия. На предыдущих собрали 46 миллионов рублей, и помощь получили 227 детей, - рассказал перед концертом Валерий Панюшкин, руководитель "Русфонда", в пользу подопечных которого поступают собранные средства.

Вход на площадь был, конечно, бесплатным. Напротив сцены была оборудована отдельная гостевая зона, где на самых почетных местах - родители Дмитрия, Александр Степанович и Людмила Петровна Хворостовские, его вдова Флоранс с детьми - Ниной и Максимом. Для остальных билет в гостевую зону стоил от 10 тысяч рублей. Однако большая часть средств на благотворительность собирается посредством платных СМС-сообщений, о чем не забывал напоминать ведущий Оскар Кучера.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Концертную программу открыла Хибла Герзмава. На правах "почти своей" - красноярцы никогда не забудут, как они с Дмитрием исполняли когда-то здесь, на площади Мира, "Подмосковные вечера". Следом над стрелкой Енисея в исполнении Ильдара Абдразакова прозвучала знаменитая ария "Ни сна, ни отдыха измученной душе" из оперы Бородина "Князь Игорь". Прославленный башкирский бас был одним из первых, кто поддержал благотворительную идею Хворостовского. Но окончательно (и навсегда, до слез) покорила публику прекрасная Кармен - Айгуль Ахметшина. Девушка исполнила арию "Хабанера" из оперы Бизе. (Айгуль - землячка Ильдара, первая артистка, попавшая на стажировку в лондонский Ковент-Гарден в юном возрасте, в 20 лет).

К сожалению, из-за болезни не смог приехать в Красноярск еще один друг Дмитрия Хворостовского - знаменитый американский тенор Стивен Костелло. Однако на радость зрителям его заменил Сергей Скороходов - солист Мариинского театра.

На площади Мира у Большого концертного зала свободного пространства почти не было. Впрочем, здесь были не только красноярцы. Один из зрителей, с кем удалось побеседовать по окончании концерта, специально приехал из соседнего Новосибирска (это по сибирским меркам - "соседнего", вообще-то между городами 800 с лишним километров). Александр Левицкий не скрывает - увиденное намного превзошло его ожидания:

- Посмотрите, какой сегодня волшебный вечер - теплый, тихий. Эта площадь - не лучшее место для оперы, акустика никакая, но артисты поют прекрасно, оркестр звучит отлично, и организовано все на хорошем уровне.

Своими эмоциями поделилась и красноярка Людмила Старкова:

Фото: Из личного архива Константина Орбеляна
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- Я раньше не пропускала ни одного концерта Дмитрия в Красноярске. А сейчас здесь выступают его друзья, артисты, которых чаще видит публика в Лондоне и Нью-Йорке, чем в Москве и Петербурге. И сегодня они поют у нас в городе, как такое можно пропустить!

Конечно, не только оперные звезды первой величины блистали в тот вечер. Неменьшее впечатление на публику своим виртуозным мастерством и артистичной манерой исполнения произвел виолончелист Борислав Струлев. Весь концерт шел в сопровождении Красноярского академического симфоническим оркестра под управлением Константина Орбеляна и Владимира Ланде. Нисколько не разочаровали зрителей и солисты Красноярского театра оперы и балета (с недавних пор этот театр носит имя Дмитрия Хворостовского).

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