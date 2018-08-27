Путин подписал указ о праздновании 300-летия образования Кузбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Кузбасса. Документ опубликован на сайте Кремля.

В связи с исполняющимся в 2021 году 300 летием образования Кузбасса глава государства постановил "принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2021 году 300 летия образования Кузбасса", а также "рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 300 летия образования Кузбасса".

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в понедельник с просьбой поддержать празднование юбилея к президенту обратились работники угольного разреза "Черниговец". Намерение подписать документ в кратчайшие сроки глава государства заявил на встече с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым.