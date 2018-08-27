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27.08.2018 18:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин провел встречу с врио губернатора Кузбасса

Текст: Галина Мисливская (Кемерово)
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Кемерово провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора области Сергеем Цивилевым, в ходе которой собеседники обсудили экономические и экологические проблемы региона.

В частности, глава государства выразил официальную поддержку идее празднования 300-летия крупнейшего угледобывающего региона страны, которое пройдет в 2021 году.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Указ будет подготовлен в самое ближайшее время. Конечно, 300 лет освоения одного из крупнейших в нашей стране, в мире бассейнов угольных - большое событие в жизни страны, не только самого Кузбасса. Поэтому мероприятие должно быть соответствующим образом подготовлено и осуществлено как дань уважения к тем людям, которые начинали эту работу и которые работают в регионе сейчас", - сказал Путин. Ранее с просьбой о внесении этой даты в календарь праздников к главе государства обратились рабочие угольного разреза "Черниговец".

Также глава государства обратил внимание на работу руководства области по "расчистке" региональных финансов. "Почти 11 млрд (рублей) до выборов вы погасили перед банками", - отметил он, добавив, что это благоприятно скажется на социально-экономическом развитии региона.

Владимир Путин также положительно оценил планы руководства Кузбасса по развитию дорожного строительства и укреплению связей местных научных учреждений с инновационным центром Сколково.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Ну и, конечно, нужно и дальше уделять должное внимание вопросам экологической политики", - добавил президент. Он напомнил, что решение о введении особых требований к золотодобывающим компаниям привело к восстановлению экологии воды в реке Кия, идет соответствующая работа в этой области с угольными компаниями.

"Все это очень важные полезные начинания. Надеюсь, что в ходе вашей дальнейшей работы все они будут реализованы", - заключил Путин.

Сергей Цивилев был назначен врио губернатора Кузбасса 1 апреля этого года после отставки Амана Тулеева. В ходе досрочных выборов главы Кемеровской области он поборется за этот пост как кандидат от "Единой России". Выборы состоятся в Единый день голосования 9 сентября.

Власть Работа власти Госуправление Президент Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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