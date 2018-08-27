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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин прибыл в Новосибирск

Текст: Юрий Политов

Президент России Владимир Путин продолжает поездку в Сибирский федеральный округ, в понедельник вечером глава государства прибыл из Кемерово в Новосибирск.

Фото: kremlin.ru
Путин провел выходные на Енисее

Как сообщила пресс-служба Кремля, в Новосибирске Путин выступит на пленарном заседании международного форума "Технопром-2018". Главная тема форума - разработка и ускоренное внедрение наукоемких интеллектуальных технологий в традиционных отраслях промышленности.

Во второй половине дня вторника глава государства прилетит в Омскую область, где проведет совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства. Президент также ознакомится с ходом реконструкции района исторической застройки Омска.

Понедельник Путин провел в Кемерово, где на заседании президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК обсуждалась ситуация в угольной отрасли.

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