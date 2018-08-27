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27.08.2018 15:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин провел выходные на Енисее

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин эти выходные провел на природе, любуясь заповедными красотами Енисея.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, по пути в Кемерово Владимир Путин решил вылететь пораньше и провел субботу и воскресенье в Тыве, на Енисее.

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"Походил по горам, полюбовался красотами", - уточнил представитель Кремля.

Сопровождали главу государства министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Тывы Шолбан Кара-Оол, а также директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

В течение дня в Кремле обещали опубликовать кадры с президентского отдыха. "Это был видовой природный туризм", - уточнил Песков, отвечая на вопрос, чем именно занимался президент, и была ли это, например, рыбалка.

Власть Президент Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва
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