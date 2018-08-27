Одним из пунктов рабочей поездки президента России Владимира Путина в Кемерово стало возложение цветов к монументу "Память шахтерам Кузбасса".

Этот монумент был установлен 15 лет назад в День шахтера. Автор - Эрнст Неизвестный - выполнил свою работу бесплатно, город лишь оплатил транспортировку скульптуры. Теперь пятитонная 12-метровая фигура шахтера с пылающим сердцем украшает музей-заповедник "Красная горка" в Кемерово.

Памятник установлен на том месте, где в 1721 году рудознатец Михайло Волков обнаружил залежи каменного угля. Его находка положила начало освоению крупнейшего в России угольного бассейна.

Президент Владимир Путин, врио главы региона Сергей Цивилев и полпред президента в СФО Сергей Меняйло возложили цветы к монументу. В музей-заповедник российский лидер приехал после встречи с работниками угольного разреза "Черниговец". В ходе беседы с главой государства горняки напомнили, что в 2021 году будет отмечаться 300-летие обнаружения угля в Кузбассе, и предложили внести новый праздник в российский календарь.

"Это большое знаковое событие будет для страны. Так и сделаем", - обещал президент.