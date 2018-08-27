В Омске детскую площадку "оградили" колючей проволокой

В Омске частный детсад огородил территорию игровой зоны колючей проволокой. Необычная площадка для малышей вызвала бурную дискуссию. Детские горки, лесенки и песочницы обнесены высоким забором, по периметру которого проложена колючая проволока - как в колонии. Добротная железная дверь запирается на ключ.

- На такие меры мы пошли от безысходности, - рассказала "РГ" руководитель детского досугового центра "Бэби студио" Ирина Бетлий. - Мы построили для нашего центра на улице Завертяева современную игровую площадку стоимостью более миллиона рублей. Установили современные игровые конструкции, отвечающие всем требованиям безопасности, завезли песок. Но игровую зону несколько раз громили вандалы. Каждое утро мы находили на территории окурки, разбитые бутылки, грязь... Сначала мы обнесли площадку забором - не помогло. Злоумышленники перелезли через него и похитили около ста игровых наборов, мячи...

По словам Ирины Николаевны, проблему безопасности игровой площадки руководство центра обсудило вместе с родителями воспитанников. И все вместе пришли к обоюдному решению - оградить игровую зону от хулиганов колючей проволокой. "Потратили почти 50 тысяч рублей, - рассказала Ирина Бетлий. - Мы довольны. Уже более месяца никаких инцидентов".

А вот мнения омичей разделились. Одни считают, что игровая зона больше напоминает колонию для преступников. Горожане возмущаются тем, что малыши вынуждены любоваться голубым небом и солнцем сквозь решетку и колючую проволоку. Такая вот безрадостная картина мира. Плюс ко всему на площадке не могут поиграть местные ребятишки. Другие, наоборот, считают такой способ ограждения площадки удобным. Ведь колючая проволока действительно защищает игровое место от вандалов, бродячих собак и алкоголиков.

Детские горки, лесенки и песочницы обнесены высоким забором, а по периметру — колючая проволока

- А как еще быть?! С маленькими детками надо где-то гулять, а как это сделать, если подростки реально все ломают. Лично видела, выломали руль на машинке и фоткаются с ним по очереди три дурака по 16 лет. Как не придешь, в домиках по новой надписи добавляется, - считает омичка Татьяна Кружаева.

- Детям надо играть в песочке без окурков и валяться на травке без битого стекла. И когда им это обеспечено, мне наплевать на колючку. Для своих детей я бы выбрал именно эту площадку, - подтверждает Тимур Зукал.

Третья часть пользователей предлагает другое решение проблемы - обнести колючей проволокой и забором место для любителей мусорить и выпивать во дворах, а дети пусть играют на площадках, как прежде.

Кстати

В Самаре на детской площадке в одном из центральных районов города установили могильную плиту - в память о застреленном организаторе ОПГ Владимире Беркуте. Обелиск криминальному авторитету, как выяснилось, стоял на площадке долгие годы. Но власти Самары узнали об этом только сейчас - из сообщения одной из местных жительниц в "Твиттере".

Пользователь обратилась в Сети к чиновникам с просьбой разобраться в ситуации. "Центр города, памятник, детская площадка. И видимо, это нормально. Никого из вас не удивляет это?" - возмутилась женщина. Реакция последовала незамедлительно, чиновники выехали на "место происшествия"и пообещали снести "пантеон". В пресс-службе главы администрации сообщили, что демонтируют могильную плиту в ближайшее время. В то же самое время выяснилось, что памятник находится на территории одного из многоквартирных домов, право собственности на которую не разграничено. Попросту участок не сформирован. А с 2015 года по решению Губернской думы полномочия по распоряжению землей были отданы муниципалитету. Получается, что мэрия несет ответственность за это безобразие?

Примечательно, что убрать памятник власти так и не смогли. Их опередили неизвестные, которые вывезли обелиск в неизвестном направлении. Видеокамер в районе детской площадки нет.

Подготовила Ольга Дмитренко, Самара