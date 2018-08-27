В Петербурге возбудили дело после падения лесов на Дворцовой площади

Доследственная проверка по факту обрушения лесов в центре Санкт-Петербурга закончилась возбуждением уголовного дела.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, расследование ведется в рамках статьи "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

Напомним, 21 августа с дома №10 по Дворцовой площади рухнули строительные леса. В региональном СК полагают, что конструкция упала из-за сильного порыва ветра.

В результате ЧП пострадали два мужчины и 15-летняя школьница, которые в момент ЧП проходили под аркой Главного штаба. Юная прохожая получила тяжелые травмы, состояние здоровья мужчин в момент госпитализации врачи оценили как среднее.