На Дону со второй попытки продали Mercedes экс-полковника Захарченко

В Ростовской области территориальное управление Росимущества реализовало на торгах Mersedes-Benz E250 CGI, принадлежавший ранее экс-полковнику полиции Дмитрию Захарченко. Продать автомобиль премиум-класса удалось только со второй попытки.

Первоначально реализовать часть имущества Захарченко предполагалось в июле, однако из-за отсутствия заявок от покупателей торги было решено перенести на 27 августа. Понижена также была и стоимость машины с 986 тысяч рублей до 690 тысяч рублей.

В результате электронных торгов, как сообщает территориальное управление Росимущества по Ростовской области, стоимость автомобиля выросла до 966200 рублей. Деньги от реализации поступят в федеральный бюджет.

Напомним, что 26 июля сотрудники СК России завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД России полковника Дмитрия Захарченко. Его обвиняется в получении взяток и в воспрепятствовании производству предварительного расследования. В рамках расследования оперативники изъяли наличной валюты на сумму около девяти миллиардов рублей и золотой слиток в 500 граммов. За экс-полковником полиции числится также 13 квартир и четыре машины, в том числе Mercedes-Benz и Porsche Cayenne.

Кстати

Mersedes-Benz E250 CGI относится к так называемой "особой серии". Представительский автомобиль выпускался с марта 2010 по март 2013 года. Цена новой машины составляет 2,6 миллиона рублей.