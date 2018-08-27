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27.08.2018 11:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральские ученые нашли метеорит в монгольской пустыне

Текст: Татьяна Воробьева

Экспедиция УрФУ, на прошлой неделе отправившаяся на поиски метеоритов в монгольскую пустыню, нашла первый образец вещества. Он весит 800 граммов.

Фото: Фото предоставлено участниками экспедиции/Пресс-служба УрФУ
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Напомним, шестеро сотрудников научной лаборатории вместе с коллегами из Академии наук Монголии работают сейчас в районе пустыни Гоби.

"Метеорит найден в районе Ноёна. Поисковые работы продлятся до 8 сентября", - сообщает сегодня пресс-служба вуза.

Нынешняя зарубежная экспедиция четвертая про счету для уральских исследователей. В мае 2016-го в Санкт-Петербург было доставлено около 30 килограммов образцов из Антарктиды. Годом позднее коллекция пополнилась метеоритами, привезенными из иранской пустыни Лут и из Чили.

Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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