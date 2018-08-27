Уральские ученые нашли метеорит в монгольской пустыне

Экспедиция УрФУ, на прошлой неделе отправившаяся на поиски метеоритов в монгольскую пустыню, нашла первый образец вещества. Он весит 800 граммов.

Напомним, шестеро сотрудников научной лаборатории вместе с коллегами из Академии наук Монголии работают сейчас в районе пустыни Гоби.

"Метеорит найден в районе Ноёна. Поисковые работы продлятся до 8 сентября", - сообщает сегодня пресс-служба вуза.

Нынешняя зарубежная экспедиция четвертая про счету для уральских исследователей. В мае 2016-го в Санкт-Петербург было доставлено около 30 килограммов образцов из Антарктиды. Годом позднее коллекция пополнилась метеоритами, привезенными из иранской пустыни Лут и из Чили.